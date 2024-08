Morre o motorista da banda da dupla Henrique e Juliano

Integrantes da banda da dupla sertaneja Henrique e Juliano lamentaram a morte trágica do motorista que os acompanhava para um show

A equipe da dupla sertaneja Henrique e Juliano lamentou a morte do motorista que estava acompanhando o grupo. De acordo com o colunista Leo Dias, o motorista Luiz Roberto Teodoro, de 64 anos, faleceu pouco antes do show dos cantores em Cândido Mota, no interior de São Paulo.

O motorista sofreu um infarto e não resistiu. Ele começou a passar mal no trajeto e pediu para ser substituído. Logo depois, ele veio à óbito. Ele estava no local para acompanhar a banda de apoio dos sertanejos.

A morte repentina comoveu a todos da equipe e aos cantores. Durante o show, Henrique falou sobre a morte trágica. "Uma salva de palmas, que Deus o recebe de braços abertos e que a dona Fátima, ao ver este vídeo se sinta abraçada por nós e que Deus tenha misericórdia e conforte seu coração e de seus filhos e que vocês passem essa fase, que não fique tristeza, fique só saudade. Eu digo isso porque, olhando aqui para a Marília, a gente vê que não vale a pena alimentar o sentimento chamado tristeza, porque eu acredito em um Deus perfeito e perfeito como Ele é, Ele não erra em absolutamente nada. Então, ao invés de alimentar a tristeza, o sentimento que a gente carrega dentro de nós é um sentimento chamado gratidão. E nós somos gratos a Deus, por ele ter permitido que ela estivesse aqui conosco. Então, dona Fátima, agradeça a Deus também que permitiu que o Piruá, o seu Luiz Roberto Teodoro estivesse do seu lado e construísse uma família maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e de seus filhos. Que vocês sejam fortes neste momento de muita dor", afirmou ele.

Acidente com ônibus da dupla Cesar Menotti e Fabiano

Cesar Menotti, que faz dupla com Fabiano, usou as redes sociais na semana passada para falar sobre o acidente que ele e sua equipe sofreram mais cedo. O ônibus que eles estavam colidiu com outras duas carretas em uma ponte entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou um vídeo mostrando os detalhes do acidente e se mostrou grato pelo livramento que todos os envolvidos tiveram. "Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor", afirmou o artista.

"Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Obrigado, Pai. Trate o coração de cada um que se envolveu nesse acidente, em especial a motorista da carreta, que o Senhor possa visitá-la no leito que ela se encontra e derramar cura sobre sua vida. Em Nome de Jesus, amém", pediu ele.

Cesar também acrescentou um versículo bíblico. "'Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo'. Salmos 91:4."