Morre, aos 37 anos, Gabriel Freitas após luta contra a obesidade

O influenciador Gabriel Freitas, de 37 anos, chegou a pesar quase 400 kg com 1,95m e, na web, compartilhava a trajetória contra o sobrepeso

O influenciador digital Gabriel Freitas morreu, aos 37 anos, nesta segunda-feira, 30, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Com 1,95m de altura e quase 400kg, o jovem praticamente não saía de casa e lutava contra a obesidade.

Gabriel Freitas comovia ao compartilhar a sua trajetória contra o sobrepeso em suas redes sociais. O jovem chegou a atingir 380 kg e pretendia chegar aos 100kg. A morte do influenciador foi confirmada pelo amigo, Ricardo Gouveia.

Luta contra a obesidade

Esta era a segunda vez em que Gabriel tentava perder peso. Em 2015, ele estava com 320 kg e conseguiu em um ano e meio a chegar a 114 kg, eliminando 206 kg, com alimentação balanceada e exercícios físicos. Em um dos vídeos compartilhado no Instagram, ele conta que recuperou o peso e ultrapassou a marca de 380 kg após a morte do pai e irmão.

Em abril de 2017, ele chegou a participar do quadro ‘Virou Outra Pessoa’ do programa de Gugu Liberato (1959-2019) na Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Freitas (MUP) (@mupgabriel)

Nos últimos meses, Gabriel enfrentou novo desafio para perder peso. “Com a morte do meu pai e meu irmão, fui para 380 kg”, contou. Havia estabelecido a meta de emagrecer até os 100 kg sem cirurgia bariátrica nem remédios.

Em seus vídeos de conteúdo motivacional, o jovem dizia se sentir “algemado a correntes invisíveis” pela falta de mobilidade e autonomia. Lamentava também o afastamento de amigos. “Fui esquecido e me esqueci”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Freitas (MUP) (@mupgabriel)

Leia também: Fernanda Souza entrega ritual para comandar reality com sogras: 'Ilesa'