Bárbara Evans volta a falar sobre a mãe, Monique Evans: 'Qualquer mentira, irei provar'

A modelo e influenciadora Bárbara Evans voltou a usar as redes sociais para se pronunciar sobre sua relação com a mãe, a apresentadora Monique Evans. Em um texto compartilhado nos Stories do Instagram, na noite desta quinta-feira, 9, ela afirmou que essa seria a última vez que falaria sobre o assunto.

"Eu e minha família, como já tinha dito... não iremos mais nos pronunciar sobre o assunto. As escolhas já foram tomadas, tanto as dela, quanto minhas. Mas qualquer mentira que seja dita, eu irei provar. Porque eu tenho provas de tudo. Fora isso, ficaremos vivendo a nossa vidinha deliciosa que eu sempre sonhei. Sonhei e conquistei com muita fé!! Minha família em primeiro lugar sempre. Deus abençoe, boa noite", escreveu.

Bárbara Evans fala sobre relação com Monique Evans - Reprodução/Instagram

O que Bárbara Evans disse sobre a relação com a mãe?

Na última quarta-feira, 8, ao ser questionada sobre sua relação com Monique, Bárbara detalhou: "Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim, nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe. Ela é casada com a Cacá [Werneck]. Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim", iniciou ela.

"3 filhos, marido, 3 cachorros e trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeitem esse momento. Não irei mais me pronunciar sobre esse assunto", completou Bárbara Evans. "Você tem vergonha de ser filha de Monique Evans?", perguntou outro seguidor. "Claro que não! Eu tenho muito orgulho! Mas cada um segue a sua vida e faz escolhas diferentes. E nós precisamos aceitar", finalizou a famosa.

Após a declaração de Bárbara, Monique também se manifestou. Em entrevistao ao portal Quem, ela contou que está vivendo uma fase delicada, com a perda de um animal de estimação, a saúde debilitada de outro, e do distanciamento da filha e dos netos. Veja o que ela disse!

