Viúvo de Ney Latorraca revela como foi a morte do ator: ‘Tranquila'

Viúvo de Ney Latorraca fala sobre o último mês de vida do ator, que faleceu aos 80 anos de idade nesta semana e foi velado nesta sexta-feira

O velório do ator Ney Latorraca aconteceu nesta sexta-feira, 27, e contou com a presença do viúvo, Edi Botelho, e de amigos famosos. Além disso, a cerimônia de despedida foi aberta ao público, que foi ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para prestar as últimas homenagens para o artista. No local, o viúvo falou com a imprensa e comentou sobre o último mês de vida do ator.

Emocionado, Edi Botelho contou que o quadro de saúde de Ney Latorraca piorou no final de sua vida, mas a morte dele foi tranquila. “O processo [de tratamento do câncer] foi tranquilo, mas nesse último mês a doença evoluiu. Os médicos fizeram de tudo para ele não sentir dor. Ele fez uma passagem tranquila”, disse ele, segundo o site G1.

Então, o viúvo refletiu sobre o longo relacionamento que eles tiveram e a dor com a morte do companheiro. “É muito difícil, muito difícil. Foram 30 anos [de relacionamento]. Não é uma relação qualquer. Nos conhecemos há 30 anos. Foi uma relação de muito amor, fizemos trabalhos juntos, trabalhos maravilhosos. Eu acho que vai ficar a alegria dele. Essa espontaneidade, alegria, forma de viver, a vontade de viver. Ele era um excelente ator, completo, que fazia drama, comédia, música, na TV e etc”, afirmou.

Ney Latorraca deixou testamento

O ator Ney Latorraca deixou um testamento com suas orientações para a divisão dos seus bens. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que queria realizar doações com parte de seus bens.

A publicação revelou que ele queria doar seus quatro apartamentos para projetos sociais. O artista era dono de quatro imóveis, sendo um em São Paulo e três no Rio de Janeiro - no Jardim Botânico, Copacabana e Ipanema.

O artista quis investir em imóveis ao longo de sua vida para ter tranquilidade na velhice com uma fonte de renda fixa. Agora, com a morte dele, os apartamentos devem ser doados para entidades que ele mesmo escolheu e deixou em seu testamento.

Em entrevista na revista Veja Rio, o ator contou sobre o seu desejo. “Botei no meu testamento que vou doar os quatro. Um vai para a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação), o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com AIDS, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas da hanseníase. Está tudo no meu testamento. Fiz questão”, disse ele.

