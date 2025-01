Mirella Santos relata pânico em voo após falha técnica: 'Foi um pesadelo'

A influenciadora digital Mirella Santos usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para contar que passou por um susto nos ares

A influenciadora digital Mirella Santosusou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para contar que passou por um susto nos ares. Após uma viagem de avião na companhia do marido, Gabriel Farias, e com a filha do casal, Luna, ela contou que a aeronave detectou uma falha técnica e deu detalhes dos momentos de desespero.

"Deu uma falha técnica no nosso voo. Gabriel pesquisou a palavra, foi na asa do avião. Ele falou que teve uma falha técnica, que não era para a gente se assustar, e que ele ia chamar os bombeiros. Por isso estava demorando para pousar. Pelo que Gabriel pesquisou, faz perder a estabilidade do avião. Eu só sei que fiquei desesperada, chorei. Todo mundo no avião chorando, orando", iniciou ela nos stories do Instagram.

"Quando ele falou que teria que acionar os bombeiros, fiquei pensando: 'Meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir pousar, será que vai dar certo?'. Foi tão ruim. Eu olhava para Luninha toda inocente nos meus braços. Tinha mais crianças no voo. Pensei que ia acabar tudo", continuar.

Em seguida, ela compartilhou um áudio do piloto informando que o pouso foi feito com segurança. "Misericórdia, senhor. Que pânico! Imagina com a minha filha inocente, bebezinha sorrindo para mim enquanto eu estava lá chorando. Eu chorei alto no voo. Um monte de gente chorando, foi pânico", desabafou.

"Ninguém sabia o que estava acontecendo. Pensei: 'Meu Deus, então é isso? Acabou?'. Misericórdia. Eu orei tanto, mas tanto. O piloto foi bem profissional, falou de uma forma bem tranquila. Mas deu para ver que não estava nada normal", disse, acrescentando na legenda: "Foi um pesadelo", finalizou.

O que aconteceu?

A influencer estava a bordo de um voo da companhia aérea Azul, um Airbus A321neo que partiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Recife, no nordeste brasileiro, na noite de segunda-feira, 27. A aeronave sofreu uma pane no slat, o que levou à adoção de uma medida de emergência durante o pouso. A peça serve para aumentar a sustentação em baixas velocidades.

Leia também: Mirella Santos encanta com escolha do tema do mesversário da filha