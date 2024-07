Miguel Falabella lamenta morte de camareira e faz linda homenagem

Miguel Falabella lamentou a morte da camareira que trabalhou com ele por anos. O ator fez uma linda homenagem para a amiga

Miguel Falabella usou as suas redes sociais para lamentar a morte da camareira Nieta, que trabalhou com ele por anos. Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece ao lado da amiga e fez uma linda homenagem.

"O público nunca vê o que se passa nas coxias, mas um outro espetáculo sempre acontece ali, na penumbra, durante as rápidas mudanças de figurino e os sussurros trocados entre as cenas. Hoje meu coração chora com a partida de uma profissional muito especial. Nieta foi minha camareira por anos a fio e, juntos, estivemos nos camarins dos teatros de todo o Brasil", começou ele.

Em seguida, Miguel agradeceu por todos os anos compartilhados juntos. "Minha companheira, minha amiga, minha comadre, minha irmã querida, nunca mais vou entrar em um camarim sem ter a sua presença comigo. Obrigado por todos esses anos. Vou te amar por aqui, até que nos encontremos novamente nas estrelas. Descanse em paz. Se alguém merece a paz eterna, esse alguém é você", finalizou.

Em seguida, o famoso ainda postou uma foto em que Nieta aparece sozinha. "Eu no palco e ela me olhando da coxia. Sempre um olhar de amor e cuidado", escreveu. Nos comentários, Marisa Orth lamentou a notícia. "Ah não! Ah não! Camareira amiga demais. Não tinha que ter ido tão cedo", comentou a atriz.





De volta à Globo

Miguel Falabella vai voltar à Globo! O ator e apresentador vai interpretar um trambiqueiro em 'Pablo e Luisão', série de Paulo Vieira para o Globoplay. A informação é da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

O último trabalho do artista na emissora foi em um episódio de 'Cine Holliúdy', em 2019. Na série ele interpretou o pai de Marylin (Leticia Colin). Em 2020, o famoso encerrou seu contrato após 39 anos de serviços prestados.