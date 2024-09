A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos com a irmã, Marina, que completou nove anos

A jornalista Michelle Loreto usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que nesta sexta-feira, 6, sua irmã e afilha, Marina, completou nove anos de vida.

No feed do Instagram, a apresentadora do quadro 'Bem Estar', da Globo, compartilhou fotos e vídeos raros com a aniversariante, e prestou uma bela homenagem para a menina. "Hoje, faz 9 anos que eu conheci um amor gigantesco", afirmou ela no começo do texto.

Loreto completou a mensagem se declarando para a irmã. "Essa menina chegou trazendo leveza e amor. Minha irmã, minha afilhada, meu grande amor. Feliz aniversário, Marina! Estarei sempre com você", finalizou.

Os fãs da apresentadora também deixaram mensagens de felicitações para Marina nos comentários. "Parabéns, princesa", disse uma seguidora. "Parabéns, Marina!! Deus abençoe", escreveu outra. "Parabéns pra ela, Deus abençoe com muita saúde!", desejou uma fã. "Parabéns, Marina. Que Deus abençoe sempre sua vida!", falou mais uma.

Vale lembrar que Michelle é mãe de Aurora, que está com 10 meses. A menina é fruto de seu relacionamento com Alexandre Mattoso. Recentemente, ela expôs nas redes sociais um perrengue que passou com a herdeira.

Confira:

Michelle Loreto surge em clima de romance com o marido

Michelle Loreto usou as redes sociais para compartilhar um clique em clima de romance com o marido, Alexandre Mattoso. Na imagem postada no feed do Instagram, a apresentadora da TV Globo aparece dando um beijo no amado, que completou mais um ano de vida no começo do mês de julho. O registro foi feito durante uma festa julina e os dois aparecem com trajes típicos.

A jornalista ainda compartilhou fotos de outros momentos que viveu ao longo do mês de julho, entre eles, a viagem que fez com a filha, Aurora, de nove meses. "#dump de Julho... que mês longo!!!!! Kkkk e feliz", celebrou ela. Confira as fotos!