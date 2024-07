Discreta, Michelle Loreto surge em clima de romance com o marido

A apresentadora Michelle Loreto compartilhou nas redes sociais uma foto beijando o marido, o diretor de TV Alexandre Mattoso

Michelle Loreto usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, para compartilhar um clique em clima de romance com o marido, Alexandre Mattoso.

Na imagem postada no feed do Instagram, a apresentadora da TV Globo aparece dando um beijo no amado, que completou mais um ano de vida no começo do mês. O registro, aliás, foi feito durante uma festa julina e os dois aparecem com trajes típicos.

A jornalista ainda compartilhou fotos de outros momentos que viveu ao longo do mês de julho, entre eles, a viagem que fez com a filha, Aurora, de nove meses. "#dump de Julho... que mês longo!!!!! Kkkk e feliz", celebrou ela.

Depois, Michelle legendou cada imagem. "1. Beijo no aniversariante. 2. Toda beleza da filha mais velha. 3. Eu e minha Marina em Sampa. 4. Vovô Bira e Vovó Jô com Zorinha em Recife. 5. As Loretas. 6. Amigas de infância e suas crias. 7. Entrevista com o mestre Espedito Seleiro. 8. Indo viajar sozinha com Aurora. 9. Com a melhor companheira de viagem - deu tudo certo. 10. Nós em Nikiti."

Michelle Loreto lembra diagnóstico de doença e alerta

A jornalista da Globo Michelle Loreto usou seu perfil no Instagram para falar sobre sua saúde. Ela relembrou que foi diagnosticada com uma doença autoimune e crônica, que não tem cura: a dermatite atópica.

"Você já ouviu falar? Dá muita coceira, vermelhidão, deixa a pele ressecada, grossa. Imagina que sua pele é um muro de tijolo e entre os tijolos tem o rejunte, a proteção para não deixar nada passar... Só que, quem tem a dermatite atópica, tem esse muro sem rejunte em vários lugares. Ou seja: tem uma pele mais exposta, e com menos proteção", iniciou.

"Em mim apareceu quando eu tinha 3 anos, na infância, assim como acontece com 80% das pessoas que têm dermatite atópica. Meus pais demoraram para ter o diagnóstico certo. Eu voltei a manifestar a doença na adolescência, depois aos 25 anos. Aprendi a controlar bem, com cuidados, hidratando a minha pele, não usando perfumes, que era um dos gatilhos. Mas para a minha surpresa, a dermatite atópica voltou na gravidez em lugares que nunca havia aparecido antes", contou ela, dando um alerta. Confira!