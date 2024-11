Michael Sheen revela segredos para construção de um personagem: 'São duas coisas'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil e CineBuzz, o ator galês Michael Sheen dá mais detalhes da série 'A Very Royal Scandal'

Michael Sheen (55) é uma das protagonistas da série A Very Royal Scandal, Universal+, que estreou no final de outubro. O drama é baseado em fatos reais e retrata uma entrevista bastante polêmica envolvendo um membro da monarquia do Reino Unido. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil e CineBuzz, o ator galês revela quais são os pontos que considera mais importante na construção de um personagem.

A série da Universal+ retrata um dos maiores escândalos da família real britânica, e a polêmica entrevista do Príncipe Andrew (64), interpretado por Michael Sheen, para a jornalista Emily Maitlis (54), feita pela atriz Ruth Wilson (42). A estreia aconteceu na sexta-feira, 25.

Por ser do Reino Unido, o ator afirma que já conhecia a figura do príncipe, mas analisa que foi um desafio interpretar ele no audiovisual, pois não tem conhecimento de como o membro da família real britânica é em sua intimidade ou fora da mídia.

"Príncipe Andrew é alguém que eu já conhecia toda a minha vida como membro da família real. Então, ele é alguém que eu estava familiarizado de uma maneira, mas, por outro lado, eu não conhecia nada a respeito dele", declara.

'TENHO QUE DESAPARECER'

O artista galês destaca quais são os pontos que considera mais importante para construção de um personagem que já existe fora da ficção. Michael Sheen confessa que é importante confiar na maneira que a história está sendo contada e na produção da obra.

"É uma grande responsabilidade. Eu fiz alguns roteiros que eu interpretava um personagem inspirado em uma pessoa e em eventos reais. E eu acredito que o ponto mais importante para mim é ler o roteiro. É como eu consigo ter um tipo de visão geral sobre o todo", confessa.

Michael Sheen reforça que é necessário confiar no trabalho da produção e no roteiro da obra audiovisual, pois o ator precisa desaparecer e focar em retratar aquele papel:"Quando eu começo a trabalhar o personagem, eu tenho que deixar tudo isso para trás e realmente focar em um elemento disso tudo. Então, é importante para mim, quando leio o roteiro original, tenho que decidir se acho essa história está sendo contada de forma responsável. E eu também tenho que pensar se acho que a equipe que vou fazer parte, fazendo essa produção, se posso confiar neles para contar essa história de forma responsável", afirma.

"Porque uma vez que concordei, me perco nas profundezas, eu tenho que desaparecer no mundo particular do meu personagem. Meu personagem é apenas um elemento no todo. Então, são duas coisas, na verdade, que eu realmente tenho que me concentrar. Uma se eu acho que o roteiro está fazendo isso de maneira responsável e outra, se eu posso confiar na equipe para orientar as coisas enquanto eu estou perdido nas profundezas do personagem", finaliza o ator.

