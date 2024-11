Ruth Wilson confessa desafio na carreira com nova série: 'Repetição sem fim'

A VERY ROYAL SCANDAL

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil e CineBuzz, a atriz britânica Ruth Wilson fala sobre a série 'A Very Royal Scandal' e revela desafio nesse projeto

A atriz Ruth Wilson (42) é uma das protagonistas da série A Very Royal Scandal, Universal+, que estreou no final de outubro. O drama é baseado em fatos reais e retrata uma entrevista bastante polêmica envolvendo um membro da monarquia do Reino Unido. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil e CineBuzz, a artista britânica fala sobre esse projeto e revela desafio na carreira: "Nunca havia enfrentado antes".

Na série da Universal+, Ruth Wilson interpreta a jornalista Emily Maitlis, a história retrata um dos maiores escândalos da família real britânica, e a polêmica entrevista do Príncipe Andrew (64) para a comunicadora. A estreia aconteceu na sexta-feira, 25.

Ruth Wilson celebra o resultado final da série, mas menciona que foi um desafio dar vida à Emily Maitlis: "Eu nunca tinha interpretado uma figura pública antes, então, isso exigiu um pouco mais de trabalho técnico, como trabalho na voz, e nos maneirismos dela".

"Como estávamos usando muitas entrevistas textuais, isso significava que elas eram amplamente conhecidas [...] Então, existe uma expectativa de que você consiga reproduzir um pouco das características [...] seus maneirismos e sua voz. Isso era algo que eu realmente estava interessada em fazer. Foi um desafio que eu nunca havia enfrentado antes. Eu adorei fazer isso e exigiu uma repetição sem fim", declara.

A atriz avalia que Emily Maitlis foi muito corajosa, pois ela decidiu enfrentar a monarquia britânica e priorizar o interesse do público sobre um assunto polêmico, mas que envolvia um membro da realeza. Ruth reforça sua admiração pela trajetória profissional da jornalista.

"Acho que ela é uma mulher extraordinária. Em um mundo muito dominado por homens, você sabe, ela é uma mulher nesse ambiente. Entrevistar Andrew se tornaria instantaneamente um alvo pela imprensa nesse país e pelas pessoas aqui. Para se expor, se expor consistentemente e fazer perguntas difíceis e não se curvar ao poder, acho que isso mostra um senso extraordinário de caráter, força e coragem", finaliza a atriz.

