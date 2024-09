Médico avalia risco após cirurgia de Marcos Oliveira, o Beiçola

Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista Rodrigo Verney detalhou procedimento realizado pelo ator Marcos Oliveira, famoso pelo personagem Beiçola

O ator Marcos Oliveira, conhecido por ter interpretado o Beiçola na série A Grande Família, passou por uma cirurgia de emergência para realizar um procedimento de cateterismo. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico hemodinamicista Dr. Rodrigo Verney explicou detalhes envolvendo o caso dos famosos, que apesar de delicado, não geram grandes problemas na recuperação.

"Cateterismo tem como definição o ato de colocar um cateter em alguma estrutura para realização de um diagnóstico ou tratamento. No caso dele, foi realizada a colocação de um cateter (tubo) até o coração e realizado uma coronariografia para avaliação das artérias coronarianas que pudessem ter alguma obstrução", diz.

O médico completa tranquilizando sobre os riscos do procedimento e afirma que apesar de invasivo, as técnicas usadas por especialistas atuais não requerem preocupação. "É um procedimento seguro, visto que o risco de acontecer qualquer tipo de complicação é menor que 1%", explica.

Leia também: Marcos Oliveira se pronuncia após procedimento de emergência: ‘Um pouco melhor’

O cateterismo cardíaco é realizado em várias situações, como no diagnóstico das artérias coronarianas (obstrução nas artérias), cardiomiopatias, comprometimento das válvulas do coração. No caso de Marcos, ele já tinha dois stent nas coronárias, que são pequenas próteses valvares, que ajudam a evitar obstruções nas artérias.

Rodrigo Verney completa dizendo que a recuperação de Marcos não deve ser dolorosa e logo ele estará de volta às suas atividades de rotina. "O cateterismo pode ser feito pela manhã e o paciente ser liberado no final da mesma, podendo a pessoa voltar a atividade normal em 48h".

Na semana passada, Marcos estampou notícias ao revelar que estava correndo risco de ser despejado de seu apartamento na zona Sul do Rio por ter deixado de pagar três meses de aluguel. No fim, a criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira - que foi apelidada de “Beiçola da Privacy” após o seu perfil na plataforma de viralizar por causa de seu corte de cabelo – doou por volta de R$ 20 mil ao astro e quitou suas dívidas. "Sinto que devia a ele", afirmou ela.