Médico alerta sobre câncer de bexiga após declaração de Paulo Zulu: 'Fatores de risco'

Paulo Zulu lutou contra dois tumores malignos há alguns anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. André Berger, uro-oncologista, esclarece sobre a doença

O ator e modelo Paulo Zulu (61) foi alvo de fake news sobre a sua saúde. Nos últimos dias, os internautas se depararam com rumores de que ele estaria com câncer de novo. O artista já utou contra dois tumores malignos na bexiga há alguns anos. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico uro-oncologista André Berger explica sobre o assunto.

Paulo Zulu apareceu na internet para desmentir os boatos de que está novamente lutando contra o câncer. O modelo reforçou: "Só para esclarecer, estou ótimo, não estou com câncer e sim tive, retirei há 3 e 2 anos. Faço monitoramento e todos meus exames sempre. Afinal o diagnóstico precoce salva vidas".

Segundo o Dr. André Berger, médico uro-oncologista, o câncer de bexiga é o terceiro mais comum no trato urinário, por isso, é muito importante o diagnóstico precoce. O especialista menciona que existe uma forte relação da doença com o tabagismo.

"As substâncias tóxicas presentes no cigarro, ao serem eliminadas pela urina, entram em contato direto com a bexiga, causando danos ao seu revestimento interno e aumentando significativamente o risco de malignização”, declara.

Paulo Zulu afirmou manter uma rotina ativa e saudável, praticando jiu-jítsu e corridas, fatores que contribuem significativamente para o sucesso do tratamento e a recuperação. O oncologista confessa sobre a relação dos exercícios e a recuperação da doença.

“Manter uma boa hidratação, praticar atividades físicas regularmente e ter uma alimentação equilibrada são essenciais. Também é fundamental realizar consultas periódicas com um urologista, especialmente para pessoas com histórico familiar da doença ou exposição a fatores de risco, como substâncias químicas”, conclui o médico André Berger.

