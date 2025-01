Paulo Zulu com câncer? Modelo de 61 anos reage aos boatos

Paulo Zulu se pronuncia ao ver boatos de que estaria em tratamento contra mais um câncer após fazer o tratamento contra dois tumores

O ator e modelo Paulo Zulu foi alvo de fake news sobre a sua saúde. Nos últimos dias, os internautas se depararam com rumores de que ele estaria com câncer de novo. Porém, o artista apareceu na internet para desmentir os boatos.

Zulu contou que já lutou contra dois tumores malignos na bexiga há alguns anos. No entanto, agora, a sua saúde está ótima e ele não foi diagnosticado com mais nenhum tumor.

"Oi, pessoal! Tudo bem? Vim aqui dar uma declaração rápida de uma questão que está me deixando meio assim. Todo lugar que eu vou, as pessoas me encontram e falam: 'ah, você está bem? O quê que está acontecendo? Você melhorou?'. Gente, um site está divulgando como se eu estivesse agora com câncer. Eu tive câncer três anos atrás, dois anos atrás, tirei no início, foi tudo certo. Fiz agora meus exames com Dr. Fábio Lepper, estava zerado, fiz meus exames cardíacos com Dr. João Vitor, lá em Curitiba, e estava tudo zerado", disse ele.

E completou: "Tenho treinado jiu-jítsu, quem acompanha o meu Instagram vê... Tenho corrido, estou cuidando do meu pequeno. Estou superbem, mas estou sempre monitorando. Pode ser que amanhã ou depois tenha uma nova reincidência e eu vou tirar de novo, pegando no estágio inicial. Mas estou ótimo, tá? É uma declaração para dizer que os sites divulgam coisas antigas para, de repente, terem visualizações e isso não tem problema nenhum para mim, mas, às vezes, nos colocam em xeque e, na verdade, eu estou superbem, tá bom? É isso!".

O depoimento dele foi compartilhado em um vídeo nas redes sociais. Na legenda, ele disse: "Só para esclarecer, estou ótimo, não estou com câncer e sim tive, retirei há 3 e 2 anos. Faço monitoramento e todos meus exames sempre. Afinal o diagnóstico precoce salva vidas".

