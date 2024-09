Mc Daniel toma decisão na carreira pensando no nascimento do filho

Mc Daniel está radiante com a espera pelo primeiro filho e já tomou uma decisão importante sobre a carreira para quando o bebê nascer

Ao que parece, Mc Daniel está radiante com a espera pelo primeiro filho. Lorena Maria está grávida de um menino, que ainda não teve o nome revelado.

De acordo com informações do R7, o cantor decidiu parar de fazer shows por uns três ou quatro meses após o nascimento do bebê.

O motivo da decisão importante é porque o artista pretende curtir ao máximo os primeiros meses do herdeiro e também poder auxiliar a amada com os cuidados com o neném.

Susto

MC Daniel usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 16, para dividir com os seguidores um susto que vivenciou com a namorada grávida, Lorena Maria, durante a madrugada. Por meio de seus stories no Instagram, o cantor revelou que a companheira precisou ir às pressas para um hospital após se deparar com um sangramento.

Apesar do momento de tensão, MC Daniel tranquilizou os fãs e garantiu que tanto Lorena quanto o bebê estão bem. A influenciadora digital e empresária está à espera de um menino, primeiro filho do casal.

"Tivemos um susto nesta madrugada quando estávamos indo dormir... Lorena teve um sangramento, viemos na emergência, fizemos ultrassom e, graças a Deus, está tudo bem", escreveu o artista, mostrando que os dois correram para a maternidade por volta das 3h da manhã.

Momentos antes, Lorena Maria compartilhou em seu perfil oficial novos registros da barriguinha de grávida. Deitada em uma cama, a mamãe de primeira viagem contou que ainda não consegue sentir o bebê mexendo totalmente, mas que presencia algumas sensações.

O casal anunciou publicamente a gestação em agosto deste ano, dias após oficializarem a união. O sexo do bebê foi revelado exclusivamente por Ana Maria Braga durante o programa Mais Você, da TV Globo.

"Era o maior sonho da minha vida, desde quando não tinha boas condições já sonhava em ser pai. Deus me abençoou com uma mulher muito incrível, estou muito feliz. Sinto que [caiu a ficha] já, mas todos os meus amigos falam que só vai cair quando pegar no colo", detalhou Daniel ao Gshow.