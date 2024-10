Lorena Maria comenta sobre ganho de peso na gestação

Lorena Maria, que está à espera do primeiro filho com o cantor Mc Daniel, comentou sobre o ganho de peso em sua gravidez

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 16, a digital influencer mostrou em seu Instagram Stories um ultrassom do primeiro filho. A famosa espera um menino, fruto do seu relacionamento com Mc Daniel.

Em seguida, Lorena contou que o bebê nascerá no Rio de Janeiro. "Ele é carioca, vai nascer aqui (Rio de Janeiro) e foi uma escolha dos dois, não foi uma escolha só minha. Ele também quer muito que ele nasça aqui no Rio", disse ela.

Lorena também comentou sobre seu ganho de peso. "Na última consulta eu estava com 52kg, agora estou com 59kg, a médica disse que é tudo nos seios, eu estou magrinha", contou.

Sem paciência

Desde que assumiram o romance, Mc Daniel e Lorena Maria têm sido alvo de críticas nas redes sociais. O casal está à espera do primeiro filho, que será um menino. Em seu Instagram Stories, a digital influencer perdeu a paciência e soltou o verbo contra os haters.

"Eu sempre penso dez milhões de vezes antes de falar as coisas. Mas primeiro, meu pavio é curto, e grávida eu não tenho pavio nenhum. Eu sempre tento não falar por respeito às pessoas que gostam de mim, que estão comigo, que respeitam meu relacionamento, a pessoa que eu estou, que é maravilhosa. Mas tem hora que não dá. Eu já bloqueei vários sites que eu acho que só postam coisas para atrair hate para mim, bota uma legenda super tendenciosa para atrair hate, posta uma foto super horrorosa porque sabe que o hate vai dar mais comentários e vai dar mais curtidas. E qualquer coisa que tem eu ou que tem eu e o meu relacionamento, é um monte de mulher... Você não vê um homem falando da minha cor, falando do meu cabelo, falando da minha beleza. É só mulher. E pior, só mulher feia, porque bonita não faz isso. Mulher bonita, mulher realizada não faz isso", começou ela.

Em seguida, Lorena afirmou que não está nem aí para os comentários maldosos. "Vocês fazem isso porque vocês são frustradas, vocês não são felizes, vocês querem ser bem sucedidas, vocês querem realizar um sonho de vocês, só que vocês não conseguem porque vocês só sabem soltar coisas podres e humilhantes para os outros porque vocês são podres por dentro. Seguno a psicanálise, o que você solta é o que você é. Vocês nunca vão conseguir nada sendo assim, vão morrer na mesma bosta. Desculpa falar. Vocês não têm alma, dentro de vocês é só podridão. Uma pessoa que está em paz, que está tranquila, uma mulher grávida, vocês não estão nem aí se vai se matar, se vai perder... Mas não vou não, vocês vão me ver fazendo muito sucesso com meu trabalho. Aliviei porque não estava mais aguentando. Cansei. Agora vão odiar com razão", concluiu.