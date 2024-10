MC Carol relembra dificuldades ao celebrar compra de sua mansão: 'Eu tinha fé'

MC Carol fez um relato emocionante ao revelar a compra da mansão e ressaltou o quanto o funk a ajudou a mudar de vida

MC Carol está vivendo a melhor fase de sua vida! Na manhã desta quinta-feira, 10, a cantora usou as redes sociais para dividir com o público um relato bastante emocionante sobre suas lutas ao longo da vida.

A funkeira, que recentemente comprou sua própria mansão no Rio de Janeiro, recordou a época em que morou sozinha em um barraco e passou alguns apertos. Em seu Instagram oficial, Carol reuniu registros marcantes do início de sua carreira, quando viralizou com a música 'Minha Vó Tá Maluca'.

Além disso, a artista também compartilhou vídeos de momentos em que ainda estava reformando o imóvel junto com o marido, Cosme Santiago. Nos registros, o casal aparece pintando algumas paredes da casa e abrindo móveis novos.

"Quero compartilhar com vocês, uma grande conquista na minha vida. Eu me dei uma mansão de presente!!! A casa dos meus sonhos, do jeito que eu sempre quis! Quem acompanha minha caminhada e sabe de onde eu vim, sabe tudo que eu já passei… Aos 14 anos tive que morar sozinha, num barraco de 1 cômodo e 1 banheiro, a casa não tinha porta nem janela, a casa não tinha piso no chão, não tinha embolso na parede, e descia mt água da parede por infiltração", iniciou Carol na legenda.

"Até que um dia eu decidi levar esse caos para a arte! O Funk mudou a minha vida, vocês não tem ideia do que eu estou falando! O funk foi me tirando aos poucos desse caos, foi me mostrando que com muito trabalho, muita luta, responsabilidade, persistência e fé, existe um mundo legal, e, eu tinha fé que tinha algo bom esperando por mim! Mesmo me sentindo num inferno, num labirinto… Eu tinha uma fé dentro de mim, que me dizia que eu não merecia tudo de ruim que fizeram comigo", continuou ela em outro trecho.

MC Carol finalizou o relato reforçando que nenhum obstáculo irá conseguir pará-la. "Esse texto é sobre persistir, é sobre ter fé e acreditar em si mesmo!!! Parabéns para mim. Espero que a mídia publique meu sucesso, minhas vitórias, porque é tudo que vocês vão ver sobre mim", concluiu a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC Carol (@mccaroldeniteroioficial)

MC Carol abre portas de sua nova mansão

A funkeira MC Carol impressionou o público na quarta-feira, 9, ao mostrar pela primeira vez detalhes de sua nova mansão, localizada no Rio de Janeiro, onde mora com o marido, Cosme Santiago. A tour pelo imóvel de luxo foi feita ao lado do surfista Pedro Scooby para o quadro 'PodPah Visita'.

A residência da cantora, rodeada de muito verde, conta com piscina, churrasqueira e um closet na área externa, feito especialmente para Carol guardar as roupas de seus shows. Nas imagens publicadas no canal, é possível perceber diversos quadros com fotos do casal na sala de visitas; confira detalhes!