Rebeca Andrade faz homenagem para Flávia Saraiva: ‘Vida com você’

Flávia Saraiva completa 25 anos nesta segunda-feira, 30, e recebeu uma homenagem especial da companheira de seleção e medalhista Rebeca Andrade

Nesta segunda-feira, 30, Rebeca Andrade fez homenagem linda à sua amiga e colega de seleção, Flávia Saraiva, que completa 25 anos de idade. Em postagem no Instagram, a medalhista olímpica exaltou a amizade das duas e compartilhou vários cliques ao longo dos anos.

"O dia é todo seu, mas o presente quem tem somos nós! Obrigada por estar em todos os momentos mais importantes, difíceis e felizes da minha vida. De sempre para sempre", começou a medalhista olímpica, que completou: "Amo tudo o que construímos como atletas, mas ainda mais como pessoas! Nunca mude, te ver crescer e se tornar essa mulher que tanto nos orgulha é maravilhoso. Amo dividir o pódio com você, mas amo mais compartilhar a vida!", escreveu Rebeca na rede social.

Confira a homenagem:

Rebeca Andrade posta carta aberta

Recentemente Rebeca Andrade usou as redes sociais para compartilhar um desabafo. Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma carta aberta contando que já pensou em desistir do esporte. Ela também fez um balanço de sua carreira e compartilhou detalhes dos bastidores dos treinos.

A atleta, que conquistou neste domingo a medalha de ouro nas barras assimétricas durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, em João Pessoa, contou que no início do ano chegou a escrever uma carta de despedida para a ginástica nas notas de seu celular.

"Eu tinha certeza que esse seria o meu ultimo ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris e nessa carta eu estava falando comigo mesma, colocando para fora coisas que pessoas me disseram e que me machucaram, mesmo eu sabendo quem eu sou", iniciou ela, que compartilhou o conteúdo da carta.

"Por causa de uma frase, falaram que o sucesso subiu a minha cabeça. Por causa de uma proposta, fui chamada de ingrata e egoísta. Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e, essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam pra mim por um ângulo errado. Mas tudo bem, o mundo é assim, eu faço muito e penso em todos, mas as vezes preciso pensar em mim, e não é tão errado assim!", escreveu.