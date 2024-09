Mc Binn relembra fotos antigas e faz reflexão sobre mudanças

Mc Binn usou as suas redes sociais para relembrar algumas fotos de dez anos atrás e fez uma reflexão sobre as intensas mudanças de sua vida

Em suas redes sociais, Mc Binn sempre compartilha diversos momentos de sua vida com seus mais de cinco milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 5, o cantor publicou em sua conta no Instagram algumas fotos recentes em comparação com outras mais antigas.

Em algumas imagens, o artista, que é filho de uma pastora, surge em uma igreja evangélica. Na legenda, Mc Binn refletiu sobre as mudanças em sua vida.

"2014 eu era o Ovelha Negra da família (assim diziam) já ouvi até que era o 0 a esquerda. Os loucos sempre irão confundir os sábios. A única coisa que jamais posso perder na minha vida é a presença de Deus e a fé que me mantém de pé!! Pode anotar que eu vou voltar e vou trabalhar para ser 01", escreveu ele.

Nos comentários, o famoso recebeu muito apoio dos seguidores. "Amo ver você disposto a lutar para conquistar seus sonhos", escreveu uma internauta. "As promessas de Deus e sua perseverança vão fazer de você o maior vencedor", comentou outra.

Infância difícil

Mc Binn compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e relembrou momentos difíceis de sua vida. "Várias vezes eu queria ver a minha música tocando no carro do pessoal. E eu comecei assim no funk, fazendo as músicas e vendo as músicas tocadas no carro de uma galera que passava na quebrada, só que eu não tinha meu carro para ouvir minha própria música e com o tempo isso foi mudando", começou ele.

Em seguida, o cantor revelou que chegou a passar fome. "Eu sempre sonhava em ter meu próprio carro. Eu conquistei isso, graças a Deus, eu consegui. Eu passei muito suor, muita dificuldade. Só que hoje tem gente que fala assim: 'Ah, agora está gostosinho, né MC?' Vou falar para vocês: eu estava gostosinho também, sabe quando? Quando eu chorava de madrugada e pedia para Deus mudar minha situação de vida. Estava gostosinho quando eu passava muita dificuldade, fome, quando, muitas das vezes, as pessoas riam dos meus sonhos".

Para concluir, Mc Binn comemorou suas conquistas. "Estava gostosinho nessa parte difícil aí, que a gente teve que passar. Mas hoje não está gostosinho não, hoje está mel. Tem algo novo vindo, conquistei minha caranga nova esse ano, e estou ouvindo o meu álbum novo no no meu carro".

Na legenda da publicação, o famoso continuou celebrando. "O sonho de criança, de adolescente, de adulto nada mudou sonhando e trabalhando. Sabemos o suor das nossas conquistas e existem muitos que não sabem o que a gente passou, aguentou, sofreu e esperou para chegar no momento e dizer ufa valeu a pena! Hoje minha nave toca meu sonho novo e ainda me guia para os shows. Deus é fiel".