Mc Binn relembra infância difícil: 'Muita dificuldade'

Em suas redes sociais, Mc Binn comemorou as suas conquistas recentes e relembrou que passou muita dificuldade na infância para chegar onde está

Nesta segunda-feira, 2, Mc Binn compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e relembrou momentos difíceis de sua vida. "Várias vezes eu queria ver a minha música tocando no carro do pessoal. E eu comecei assim no funk, fazendo as músicas e vendo as músicas tocadas no carro de uma galera que passava na quebrada, só que eu não tinha meu carro para ouvir minha própria música e com o tempo isso foi mudando", começou ele.

Em seguida, o cantor revelou que chegou a passar fome. "Eu sempre sonhava em ter meu próprio carro. Eu conquistei isso, graças a Deus, eu consegui. Eu passei muito suor, muita dificuldade. Só que hoje tem gente que fala assim: 'Ah, agora está gostosinho, né MC?' Vou falar para vocês: eu estava gostosinho também, sabe quando? Quando eu chorava de madrugada e pedia para Deus mudar minha situação de vida. Estava gostosinho quando eu passava muita dificuldade, fome, quando, muitas das vezes, as pessoas riam dos meus sonhos".

Para concluir, Mc Binn comemorou suas conquistas. "Estava gostosinho nessa parte difícil aí, que a gente teve que passar. Mas hoje não está gostosinho não, hoje está mel. Tem algo novo vindo, conquistei minha caranga nova esse ano, e estou ouvindo o meu álbum novo no no meu carro".

Na legenda da publicação, o famoso continuou celebrando. "O sonho de criança, de adolescente, de adulto nada mudou sonhando e trabalhando. Sabemos o suor das nossas conquistas e existem muitos que não sabem o que a gente passou, aguentou, sofreu e esperou para chegar no momento e dizer ufa valeu a pena! Hoje minha nave toca meu sonho novo e ainda me guia para os shows. Deus é fiel".

Emagrecimento

Após sua participação no BBB 24, MC Binn voltou a retomar seus hábitos saudáveis, que começaram lá em 2018 e, desde então, segue uma rotina de treino e alimentação regrada. Em entrevista ao Gshow, Binn contou como está cuidando de sua saúde, que não é só a parte física, mas também a mental.

O cantor chegou a pesar 148 kg e sofreu bullying, por isso, entrou em um processo de emagrecimento e perdeu mais de 50 quilos, no total, ele já está com menos 9 kg, desde que saiu da casa.

"Começamos um novo cronograma para ganhar massa magra, minha dieta é comer bastante porque estava só o pó da rabiola [risos]. Estou treinando forte, comendo mais para treinar pesado e criar a massa muscular. A galera fica falando que engordei, mas não é, estou no projeto para ficar um pouco mais forte para depois secar. Estou focado, não estou postando muito para a galera ver lá na frente o resultado", contou.