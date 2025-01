MC Binn desabafa sobre relação com a mãe biológica: 'Perdão foi liberado'

O ex-BBB MC Binn refletiu sobre perdão ao mencionar infância difícil e relatou sua última conversa com a mãe biológica, falecida em 2022

MC Binn usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 16, para compartilhar um relato a respeito de sua relação com a mãe biológica, falecida em 2022. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor resgatou duas fotos ao lado da mulher e refletiu sobre a importância do perdão.

Para quem não sabe, MC Binn não conviveu por muito tempo com a mãe biológica. O ex-participante do BBB 24, da TV Globo, passou parte de sua adolescência e vida adulta sendo criado por Mariza Ventura, que oficializou a adoção quando ele completou 18 anos.

Ao longo de seu desabafo, MC Binn recordou sua trajetória familiar e mencionou a mágoa que possuía da mãe biológica. Apesar de tudo, o artista garantiu que a perdoou em vida e os dois puderam conviver em paz até o dia em que ela partiu.

"Poucos sabem da minha mãe de sangue, mas sabem de algumas situações que ocorreram no passado e, graças a Deus, tudo foi resolvido. O perdão foi liberado e, nos últimos anos de vida da minha mãe, eu pude conviver com ela em paz. Infelizmente, ela já partiu e isso faz um tempo. Mas eu sei da luta que foi pra ela se manter e se levantar", iniciou.

Em seguida, o cantor revelou como foi a última conversa com a mãe: "Torço para que ela descanse no Senhor, porque nossa última conversa foi: ‘mãe, você aceita Jesus como único salvador?’ Ela: ‘sim, eu aceito’. E ela, naquele momento, confessou Jesus como único salvador, ainda no hospital pelo telefone. Dias após, ela faleceu", disse ele.

Por fim, MC Binn destacou que, apesar das dificuldades enfrentadas na infância, procura se apegar às boas memórias. "Não sei se só isso basta para ser salvo, mas independente de uma infância difícil, eu prefiro priorizar as boas lembranças, os bons momentos e esse momento de paz que ela teve ao me abraçar um dia na igreja. Não quero fazer homenagem aqui, só quero compartilhar com vocês uma coisa: ame, perdoe, valorize tudo em vida, fale agora, não espere o pior ou não espere alguém partir de vez para dizer o que sente", concluiu.

MC Binn confirma fim do noivado

O cantor e ex-BBB MC Binn está solteiro novamente. Depois de especulações nas redes sociais, ele confirmou o fim do noivado com Ana Laura. O pedido de casamento aconteceu há menos de um mês em Paris, na França, durante viagem deles.

O artista confirmou a separação em um comunicado nas redes sociais, mas não revelou o motivo do término. Porém, ele contou que passa por um momento desafiador em sua vida pessoal, já que sua avó está internada e precisa do apoio da família neste momento; confira detalhes!

