Maya Massafera revela perrengue após perda de peso: 'Não estou aguentando'

Após emagrecer quase 30 kg, a influenciadora Maya Massafera contou que tem enfrentado 'perrengue' em alguns locais

A influenciadora digital Maya Massafera dividiu com os seguidores um 'perrengue' que tem enfrentado desde que perdeu peso. Durante um vlog da famosa na Bahia, apesar das altas temperaturas, ela revelou que precisou comprar um moletom para amenizar o frio.

No vídeo publicado em suas redes sociais na última terça-feira, 30, Maya aparece se desculpando com um amigo, que está passando calor, por precisar desligar o ar-condicionado do quarto. Aos risos, ela explicou que foi avisada por seu médico a respeito da temperatura durante o emagrecimento.

"Não estou aguentando de frio, porque estou com pouca gordura. Não estou falando nada de gordofobia, gordura esquenta o corpo. Não tem nada de mau nisso", declarou Maya Massafera. Em seguida, a influenciadora reforçou que a decisão de emagrecer não foi por estética.

"Emagreci não foi por estética, emagreci porque queria perder meus músculos. Aí o médico me explicou que a gordura dá calor", disse. Ao longo do relato, Maya deixou claro que está satisfeita com seu corpo e mencionou outras mulheres que também partilham do mesmo sentimento.

"Cada um tem que gostar do seu corpo como quer. Acho maravilhoso, por exemplo, a Thais Carla. Ela tem amor pelo seu corpo, ama. Adoro e sou fã dela. Gracyanne Barbosa gosta do corpo dela sarado. Eu, Maya, gosto do meu corpo magro. Quando vocês falam que minha perna está muito fina, para mim é um elogio tão grande", concluiu ela.

Vale lembrar que, recentemente, a famosa contou que está com cerca de 47 kg e que emagreceu cerca de 30 kg em seu processo de mudança corporal.

A escolha do nome de Maya Massafera

A influenciadora digital Maya Massafera abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a escolha de seu nome após a transição de gênero. Através de um vlog publicado nas redes sociais, a famosa contou com grandes ajudas antes de bater o martelo e realizar a mudança oficial nos documentos.

De acordo com Maya, sua mãe teve influência na escolha. A influenciadora explicou que selecionou alguns nomes de seu agrado e, com isso, a matriarca da família deu seu veredito final.

"Eu perguntei para a minha mãe qual o nome que ela tinha pensado em me dar se ela fosse escolher. Ela falou que ela não pensou em outro, foi direto o meu nome falecido. A minha mãe falou: 'Escolhe você uns nomes que você gosta, e aí desses nomes eu escolho qual eu quero'", relatou Maya Massafera.

Em seguida, ela revelou suas escolhas e também contou que teve ajuda de um astrólogo para a escolha da escrita do nome e sobrenome; confira mais detalhes!