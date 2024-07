Maya Massafera detalha como escolheu seu nome após transição

A influenciadora Maya Massafera explicou a escolha de seu nome e revelou que sua mãe a ajudou durante decisão importante; confira

A influenciadora digital Maya Massafera abriu o coração e falou pela primeira vez sobre a escolha de seu nome após a transição de gênero. Através de um vlog publicado nas redes sociais, a famosa contou com grandes ajudas antes de bater o martelo e realizar a mudança oficial nos documentos.

De acordo com Maya, sua mãe teve influência na escolha. A influenciadora explicou que selecionou alguns nomes de seu agrado e, com isso, a matriarca da família deu seu veredito final.

"Eu perguntei para a minha mãe qual o nome que ela tinha pensado em me dar se ela fosse escolher. Ela falou que ela não pensou em outro, foi direto o meu nome falecido. A minha mãe falou: 'Escolhe você uns nomes que você gosta, e aí desses nomes eu escolho qual eu quero'", relatou Maya Massafera.

Em seguida, ela revelou suas escolhas: "Eu estava em dúvida de Luna e Maya. Maya, quando eu fiquei sabendo desse nome, eu comecei a pesquisar tudo. Eu fiquei louca com esse nome, porque Maya significa guerreira, mãe, rainha, é uma deusa. Ela foi a rainha dos Maias [uma civilização mesoamericana]. O significado de Maya é maravilhoso", declarou a famosa, ressaltando que a mãe aprovou o nome.

Além disso, a influenciadora digital revelou que também teve ajuda de um astrólogo para a escolha da escrita do nome e sobrenome: A dúvida da vez era se ela deveria assinar como Maya Mazzafera ou Maya Massafera.

"Não dava certo de jeito nenhum esse nome, porque colocava Maya Mazzafera. Aí eu pensei, em vez usar dois 'z' de zebra, coloca com 2 's'. A gente mudou e ficou perfeito, foi o nome que eu nasci", concluiu.

Maya Massafera faz confissão sobre vida amorosa

Recentemente, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre sua vida amorosa. Nos stories, ela confessou que se interessou por um rapaz que estava no aniversário de sua amiga, mas não conseguiu flertar com ele e que tem se sentido receosa para sair com alguém

"Tinha um menino bonitinho lá no aniversário e, na hora que ele olhava, eu sou idiota, eu desviava o olhar com vergonha. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu ando meio tímida, não sei... Eu tô receosa de sair com alguém, até hoje não saí com ninguém. Ao mesmo tempo que eu quero saber como é, eu fico igual adolescente de 15 anos que quer conhecer alguém especial", detalhou.