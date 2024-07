Maya Massafera faz confissão sobre sua vida amorosa: "Igual adolescente"

Neste sábado, 20, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre sua vida amorosa. Veja o que ela disse!

"Tinha um menino bonitinho lá no aniversário e, na hora que ele olhava, eu sou idiota, eu desviava o olhar com vergonha. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu ando meio tímida, não sei... Eu tô receosa de sair com alguém, até hoje não saí com ninguém. Ao mesmo tempo que eu quero saber como é, eu fico igual adolescente de 15 anos que quer conhecer alguém especial", detalhou.

Maya Massafera mostra evolução de sua voz

Na última terça-feira, 16, Maya Massaferafinalmente mostrou como está sua voz após a cirurgia de feminilização."Acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz e a minha última cirurgia foi há 15 dias. Então, minha voz não está pronta ainda", iniciou ela em um vídeo publicado no instagram.

Ela só vai estar pronta daqui dois meses e meio, que são três meses após a cirurgia. Mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês porque eu entendo que muitos de vocês estão curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, eu trabalho na internet, eu trabalho na TV há tantos anos", continuou.

Ela também desabafou sobre as cobranças que recebe. "É tanta cobrança de tanta gente para ver se a minha voz está feminina o suficiente que eu resolvi vim aqui dar mais uma vez a minha cara a tapa porque a partir de agora eu posso conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar", disse.