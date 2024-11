Maya Massafera expõe motivo do término de relacionamento: 'Sozinha'

A influenciadora Maya Massafera contou o motivo que a levou a terminar um relacionamento recentemente e confessou que tem vontade de casar

Ainfluenciadora Maya Massafera fez um desabafo sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao portal Leo Dias neste domingo, 10, ela contou o motivo que a levou a terminar um relacionamento recentemente e confessou que tem vontade de casar.

Durante o papo, ela detalhou que terminou recentemente após se dar conta que estava “namorando sozinha”. E a decisão foi tomada após o rapaz pedir para abrir o relacionamento. “Soltinha, solteira, porque eu descobri que estava namorando sozinha. Ele é surfista e aí ele foi mudar para uma praia e falou: ‘bora abrir a relação’ e eu falei, ‘então vamos terminar de uma vez", detalhou.

Maya também explicou que, embora não descarte um relacionamento aberto no futuro, prefere manter uma relação monogâmica por enquanto. “Eu nunca vou falar nunca, eu poderia no futuro ter uma relação aberta, mas não é o que eu quero no momento, porque eu estou vivendo um turbilhão de emoções, porque eu estou vivendo tudo que você viveu na sua juventude como mulher, então estou vivendo tudo agora. Eu namoraria sim se eu me apaixonasse, mas por enquanto eu quero uma coisa monogâmica”, detalhou.

Segundo ela, influenciada pelos hormônios femininos que vem tomando durante o processo de sua transição de gênero, ela tem uma nova visão sobre casamento. “Antigamente eu falava: ‘gente, para que vocês querem casar?’. Agora com os hormônios femininos, meu sonho é casar. Eu quero casar só para usar um vestido de noiva”, encerrou.

Recentemente, Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para compartilhar um registro de um momento pessoal. Em um vídeo publicado em outubro, ela surgiu pela primeira vez em um jantar acompanhada de seu affair, isso em meio a uma conversa sobre um relacionamento aberto.

Ela, que criou um vlog intitulado Reality da Maya, em que compartilha detalhes de sua vida e relacionamentos, compartilhou um novo vídeo mostrando momentos com o novo affair. Veja o que ela disse!

