Maurício Destri reflete sobre escolhas e formas de atuação: ‘Essencial para não estagnar’

Ainda sem planos para voltar à TV aberta, Maurício Destri (33) – que está fazendo o maior sucesso na segunda temporada da série Rensga Hits, do Globoplay, com o seu personagem Enzzo – se mantém focado na paternidade e adianta participação em um filme com Benedita Casé (35), que ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista à Revista CARAS, o ator acredita que respeitar a si mesmo e ao seu tempo é essencial para manter a autenticidade e o crescimento, tanto na vida pessoal quanto no cenário artístico.

“O meu propósito é transformar e essa é a razão pela qual continuo me entregando de corpo e alma a cada novo desafio”, diz Maurício. “Desde o início, eu sempre me esforcei para ser um artista comprometido com a verdade e a autenticidade em cada personagem que interpreto. Eu me considero bastante exigente comigo mesmo. Estou sempre buscando evoluir, questionando as minhas escolhas e minhas formas de atuação, pois acredito que esse olhar crítico é essencial para não estagnar e continuar crescendo como profissional e como pessoa”, continua o artista, que tem 13 anos de carreira.

Em um processo de autoconhecimento, ele passou a rever sua trajetória ao integrar o elenco da série Luz, da Netflix, lançada em fevereiro. “Reencontrei pessoas que me deram oportunidades no começo da minha carreira e foi uma experiência de luz e entendimento, literalmente”, fala o ator, aos risos.

Pai do pequeno Valentim (3), fruto do casamento com Sabrina Samel, Destri fala do desafio de conciliar família e carreira com otimismo e entusiasmo. Ele reconhece que o equilíbrio exige esforço, mas sente que isso fortalece sua conexão com ambos os lados. "É possível equilibrar as duas coisas. Tenho conseguido viver por inteiro tanto no trabalho quanto com minha família e isso tem me dado ainda mais sede de crescer como ator”, declara o ator.

