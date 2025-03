Matheus Gabriel posta fotos antigas e atuais de seu namoro com Maiara; veja

Após assumirem volta, Matheus Gabriel posta fotos românticas com Maiara e cantores trocam declarações; confira os cliques

Os cantores Maiara e Matheus Gabriel estão juntos novamente. Após uma pausa de alguns meses, em que a sertaneja engatou romance até com um empresário, os pombinhos se reconciliaram e não param de trocar declarações na rede social, desde que assumiram a volta em um trio elétrico no Carnaval.

Neste sábado, 08, enquanto a irmã de Maraisapostou um vídeo trocando carinhos com o amado, o cantor compartilhou uma série de fotos românticas com ela. De mais recentes até mais antigos, nos cliques, o casal surgiu se amando em viagens e em diversos momentos especiais.

"É tanto pra falar, que se eu resumisse em um eu te amo infinito, nem caberia", escreveu Matheus para Maiara. Em resposta, ela também se declarou: "Meu Porto Seguro… Meu alicerce… Nunca me sinto só porque sei da sua existência… Meu amor incondicional… Meu parceiro de vida… Quanto mais te conheço mais te amo… Mais quero realizar meus sonhos com você… Você é a única certeza que fiz a escolha certa! Gratidão a Deus pela perfeição e pelo cuidado que tem comigo…. Não tem preço quando vc me abraça e sinto que tenho abrigo".

O relacionamento de Maiara e Matheus Gabriel

Para quem não acompanhou, Maiara e Matheus Gabriel tinham terminado o relacionamento no fim de 2024. Um tempo depois, a cantora assumiu namoro com o com o empresário Mohamed Nassar. Meses depois, ela revelou que não estava mais com ele e agora assumiu novamente o cantor.

Vale lembrar que esta é a segunda vez, em cinco meses, que o casal retoma o relacionamento. Em agosto, eles chegaram a dar uma nova chance ao romance, mas o reencontro não durou muito. Na época, os dois viajaram juntos para os Estados Unidos, acompanhados da família. Maraisa também estava na viagem ao lado do então noivo, Fernando Mocó.

Os cantores teriam engatado romance em maio de 2023, quando surgiram rumores de que eles estariam juntos. Na ocasião, Maiara estava lidando com o término com Fernando Zor, com quem protagonizou um relação de idas e vindas.