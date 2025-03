A atriz Susana Vieira, de 82 anos, publica nova foto em suas redes sociais nesta terça-feira, 18, e anuncia que "a mãe está on"

Nesta terça-feira, 18, a atriz Susana Vieira, de 82 anos, publicou uma nova foto sua por meio de seu perfil no Instagram e foi ovacionada. Isso porque, aproveitando uma das poucas pausas do trabalho, a famosa surgiu sorridente com a mão na cintura, cabelo preso e um look com um decote marrom.

"Sem folga, porém feliz! A mãe está on!!!", escreveu na legenda. Na seção de comentários, os fãs da famosa elogiaram: "Elegantíssima"; "Linda" e "Poderosa e exuberante como sempre", foram algumas das mensagens escritas na publicação.

Confira, abaixo, a foto:

Cauã Reymond e Susana Vieira se beijam durante bastidores de gravação

O ator Cauã Reymond, de 44 anos, surgiu na última semana ao lado da amiga, Susana Vieira, nos bastidores de uma gravação. Na ocasião, inclusive, os dois trocaram um breve beijo. Cauã será protagonista da nova novela das nove, Vale Tudo, da Rede Globo, prevista para estrear no final de março.

No registro, Susana estava caracterizada com uma peruca loira. "Coisa mais linda, hein. Te amo", declarou. "Eu com essa peruca estou odiando porque eu gosto do meu cabelo preto", reclamou ao se olhar na câmera. "Eu te amo também", correspondeu. Confira!

