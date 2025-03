Médica alerta possíveis complicações de doença que atingiu Camila Pitanga: 'Perigo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano aponta possíveis complicações da pneumonia silenciosa, que atingiu Camila Pitanga

Dando o que falar como Lola, a vilã de Beleza Fatal(Max), Camila Pitanga(47) já enfrentou um diagnóstico de pneumonia silenciosa. A doença afetou a atriz em março do ano passado e, à época, a afastou das gravações da novela. O quadro, que pode ter sintomas brandos, apresenta algumas complicações caso não seja tratado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que justamente por ser considerada silenciosa, a pneumonia que atingiu Camila Pitanga pode trazer riscos severos à saúde dos pacientes .

"O grande perigo da pneumonia 'assintomática' é justamente a falta de diagnóstico e tratamento. Sem ser identificada, a infecção pode se agravar, levando a complicações como insuficiência respiratória, infecção generalizada (sepse) e, em casos mais graves, até à morte."

"Além disso, o pulmão pode ficar comprometido com cicatrizes ou fibrose, dificultando a respiração no futuro. Outro risco importante é que uma pessoa com pneumonia não tratada pode continuar transmitindo a infecção, caso o agente infeccioso envolvido seja contagioso", completa a médica.

Apesar de ser mais comum em idosos, pessoas com imunidade comprometida e crianças pequenas, o quadro pode atingir todas as pessoas. Por isso, é importante buscar o acompanhamento profissional para fazer o tratamento indicado.

Quando descobriu o diagnóstico, Camila Pitanga contou que estava sentindo muito cansaço, um dos sintomas comuns do quadro —também conhecido como pneumonia assintomática. Ela já estava trabalhando nas gravações de Beleza Fatal e alertou a equipe sobre a doença, então, ela ficou um período afastada dos bastidores para se recuperar.

