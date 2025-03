Maiara oficializa volta do relacionamento com Matheus Gabriel com beijão em cima do trio

Após o fim do relacionamento com Mohamed Nassar, a cantora Maiara confirmou a reconciliação com Matheus Gabriel: "O amor venceu no Carnaval"

Ao que tudo indica, Maiara e Matheus Gabriel estão juntos novamente. No último domingo, 2, a dupla de Maraisa trocou um beijão com o amado durante apresentação em um trio elétrico em Acaraú, no Ceará.

Recentemente, foi informado pelo Portal LeoDias que a sertaneja estava solteira desde janeiro, quando confirmou o fim de seu relacionamento com o empresário Mohamed Nassar. Eles assumiram o namoro no final de 2024, logo após mais uma separação entre Maiara e Matheus Gabriel.

Agora, a própria artista celebrou a reconciliação com Matheus. "O amor venceu no Carnaval", disse ela.

Vale lembrar que esta é a segunda vez, em cinco meses, que o casal retoma o relacionamento. Em agosto, eles chegaram a dar uma nova chance ao romance, mas o reencontro não durou muito.

Na época, os dois viajaram juntos para os Estados Unidos, acompanhados da família. Maraisa também estava na viagem ao lado do então noivo, Fernando Mocó.

Término de Maiara

Na sexta-feira, 21, o colunista Leo Dias revelou durante o Fofocalizando, no SBT, que a cantora Maiaraterminou o relacionamento com Mohamed Nassar no início deste ano. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou nas redes sociais.

"Essa separação já aconteceu há um certo tempo, desde o início de janeiro, mas ela pediu respeito. Agora começaram a surgir fotos dela com Matheus Gabriel, que é o ex, o penúltimo, que sempre volta", disse Leo Dias.

Os rumores de affair a cantora e Mohamed começou em novembro, quando passaram a ser vistos juntos em eventos. Já em dezembro, ambos posaram abraçados e trocando beijos após o show da dupla Maiara e Maraisa no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Mohamed Nassar é empresário do comércio. De acordo com o colunista Leo Dias, ele tem uma loja de eletrônicos no Paraguai e atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é discreto na internet e tem o seu perfil fechado.

