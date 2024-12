Marta Silva curte passeio de barco com a noiva em Salvador

A jogadora de futebol Marta Silva, que vive com a atleta Carrie Lawrence em Orlando, está aproveitando as férias em Salvador, Bahia

A jogadora de futebol Marta Silva e a noiva, a jogadora de futebol norte-americana Carrie Lawrence, estão aproveitando os dias de verão no Brasil. Isso porque o casal está aproveitando as férias no país e aproveitou a ocasião para publicar alguns cliques do momento de diversão.

Em postagem no Instagram nexta sexta-feira, 13, a atleta brasileira compartilhou imagens com a amada enquanto curtiam um passeio de barco em Salvador, na Bahia.

De biquíni, as duas apareceram em fotos com amigas e outras atletas da seleção brasileira, como Rafaelle Souza.

Confira, abaixo, os registros do momento:

Marta Silva está curtindo férias em Salvador com a noiva - Foto: Reprodução/Instagram

A noiva de Marta atua como zagueira do time Orlando Pride, mesmo clube da brasileira. Ambas competem na National Women's Soccer League, a liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos. Juntas desde 2022, as duas ficaram noivas neste ano.

Noivado

Em agosto deste ano, a jogadora Marta usou as suas redes sociais para compartilhor fotos do noivado, que ganhou uma grande festa na Flórida, nos Estados Unidos.

Nos stories do Instagram, Marta compartilhou cliques de amigos durante o evento de comemoração. Embora não tenha revelado os detalhes do pedido de casamento, tanto ela quanto Carrie Lawrence mostraram que têm planos de oficializar a união em breve, usando alianças e posando para fotos que destacam suas mãos.

