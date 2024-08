Marta Silva anuncia noivado com jogadora de seu time de futebol: ‘Muito amor’

Amor nos gramados! Marta Silva anuncia seu noivado com jogadora de seu time de futebol e celebra novidade com festão nos EUA

Marta Silva tem motivos de sobra para celebrar! Além de conquistar a medalha de prata com a seleção feminina nos Jogos Olímpicos, ela anunciou seu noivado com a jogadora de futebol norte-americana Carrie Lawrence. Em suas redes sociais, a brasileira compartilhou fotos do pedido, que ganhou uma grande festa na Flórida, nos Estados Unidos.

Nos stories do Instagram, Marta compartilhou cliques de amigos durante o evento de comemoração. Embora não tenha revelado os detalhes do pedido de casamento, tanto ela quanto a jogadora mostraram que têm planos de oficializar a união em breve, usando alianças e posando para fotos que destacam suas mãos.

Para a cerimônia com os amigos, Marta e Carrie apostaram em looks em tons neutros já entrnado no clima do casório. Enquanto a brasileira usou um conjunto de alfaiataria off-white, sua noiva escolheu um vestido cinza. Em alguns registros compartilhados por amigos durante a celebração, a frase "muito amor" destacou o sentimento do momento.

“Muito feliz por vocês”, disse outra amiga presente no evento. “Parabéns, minhas lindas”, dizia outra convidada. Vale lembrar que Marta e Carrie assumiram o relacionamento em meados de 2022. As duas se conheceram enquanto defendiam a camisa do time Orlando Pride, clube de futebol feminino onde jogam juntas até hoje.

Desde então, Marta e Carrie deixaram claro que o namoro era sério e assinaram a papelada da casa em que moram juntas. A mansão está avaliada em algo em torno de US$ 1,7 milhão, o equivalente a cerca de R$ 8,5 milhões na cotação atual do dólar. A residência do casal possui 360m², cinco quartos, cinco banheiros e uma área de lazer luxuosa.

Marta Silva reavalia aposentadoria:

Recentemente, Marta Silva deu uma entrevista coletiva e falou abertamente sobre a possibilidade de prolongar o ciclo com a Seleção Brasileira após anunciar que iria se aposentar. Isso porque a Copa do Mundo Feminina de 2027 será sediada no Brasil. Apesar dos planos de deixar a chuteira de lado, ela confessou que está considerando a possibilidade de integrar mais uma disputa.