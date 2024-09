Mário Gomes chora e agradece apoio dos fãs após ser despejado

O ator Mário Gomes, de 71 anos, surgiu chorando em suas redes sociais e agradeceu pelo apoio dos fãs após ser despejado de sua casa

Nesta quarta-feira, 18, Mário Gomes compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e chorou ao agradecer o apoio dos fãs após ser despejado de sua casa.

"Olá, pessoal! Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem, esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, que não merece passar pelo que está passando, queimadas, essa coisa toda. Mas quero só agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono de chorar muito, de escorrer muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo. Estou aqui para agradecer por essa imensa solidariedade", disse ele, emocionado.

Na legenda, o artista ainda pediu ajuda financeira aos seguidores. "Muito obrigado a todos. Quem puder ajudar com um real ou apenas comentando, eu ficarei grato", escreveu.

O último trabalho de Mário Gomes na TV foi como o Eleutério em Tempo de Amar, novela exibida pela Rede Globo em 2018.

Entenda o caso

O ator Mário Gomes, de 71 anos, foi despejado de sua mansão no Rio de Janeiro. De acordo com o Jornal Extra, a propriedade fica em um condomínio de Joatinga e ele vivia no local desde 2002.

A publicação ainda informou que o despejo aconteceu por causa de um leilão do imóvel. O local foi vendido no leilão para pagar dívidas trabalhistas do ator com ex-funcionárias de uma confecção.

A casa é avaliada em R$ 20 milhões, mas foi vendida por R$ 720 mil. O artista foi flagrado deixando a residência com sua mudança na segunda-feira, 16.

Ainda segundo Jornal Extra, Gomes deverá ir morar com a filha mais velha na Barra da Tijuca. O artista teve quatro filhos e está longe das novelas desde que atuou em Tempo de Amar, de 2018.