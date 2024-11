Marina Ruy Barbosa repete look usado por Demi Moore e arrasa

Marina Ruy Barbosa arrasou ao marcar presença em um casamento usando o mesmo look que Demi Moore usou em uma premiação de cinema

Em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 42 milhões de seguidores.

No último domingo, 24, a atriz marcou presença em um casamento e arrasou na escolha do look. A famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece com um vestido longo tomara que caia na cor verde e repleto de brilho. A ruiva ainda apostou em um colar luxuoso para combinar.

O modelito encantador é da marca Balenciaga e custa cerca de R$ 60 mil. Além disso, o vestido foi usado por Demi Moore em maio deste ano durante o Troféu Chopard.

"I definitely love weddings", escreveu Marina na legenda da publicação, que siginica "Eu definitivamente amo casamentos", em português.

O último trabalho de Marina Ruy Barbosa foi como Ana na série Rio Connection, disponível no Globoplay.

Festa

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, comemorou seu aniversário nos últimos dias e postou alguns registros do momento de celebração em sua rede social. Assim como a herdeira, ela chamou a atenção com a escolha do bolo.

A empresária, que completou 56 anos, elegeu um modelo clássico e chique, chamado de vintage cake, e que também foi o que a herdeira apostou nos últimos meses para seu aniversário. Além do bolo, Gio Ruy Barbosa ainda caprichou no look e, apesar das peças pretas, a combinação não ficou nada básica com a blusa brilhante.

"É hora de refletir e de agradecer. Dia de aniversário é dia de festa, mas é também dia de ter gratidão por tudo o que a vida já deu. Foram tantas as lições aprendidas, foram tantas as boas experiências, foram tantos os sonhos realizados. Obrigada vida", escreveu ao postar o clique assoprando as velas de seu bolo.

