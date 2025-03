Com look ousado, Marina Ruy Barbosa troca beijos com o noivo no Carnaval

A atriz Marina Ruy Barbosa e o noivo, o empresário Abdul Fares, curtiram a terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro

A atriz Marina Ruy Barbosa e o noivo, o empresário Abdul Fares, curtiram a terceira e última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nessa terça-feira, 4, em um camarote. E os pombinhos foram clicados em clima de romance pelos fotógrafos que estavam no local.

Para curtir a noite, a artista apostou em um look brilhante look de cristais e franjas, e de salto alto, pronta para cair no samba. Juntos desde 2023, a artista foi pedida em casamento durante uma viagem do casal para Dubai.

Veja os cliques:

Na noite de sexta-feira, 28, a atriz também foi clicada curtindo o carnaval. Ela marcou presença em um baile no Rio de Janeiro e não economizou no look para curtir a folia. Esbanjando beleza e elegância, Marina elegeu um vestido fendado de paetê recortado.

Para compor a peça belíssima de manga longa, a ruiva apostou em adereços no cabelo, que também possuíam bastante brilho. Discreto, Abdul Fares, noivo da famosa, chegou no evento logo depois para acompanhá-la.

Como Marina Ruy Barbosa conheceu o noivo?

Em entrevista cedida a Leo Dias este ano, a atriz entregou que a aproximação do casal aconteceu através de 'cupido', que são amigos em comum. "Falaram que a gente tinha que se conhecer", revelou ela, na ocasião. Discreta em relação a sua vida pessoal, a ruiva vive o romance longe dos holofotes e costuma compartilhar fotos raras ao lado do noivo.

