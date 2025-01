Marina Ruy Barbosa curte piscina e arrasa no look

Aproveitando uma viagem para São Miguel dos Milagres, Marina Ruy Barbosa curtiu um dia de piscina e arrasou na escolha do look

Em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 42 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e tem mostrado diversos momentos especiais.

Nesta sexta-feira, 3, a ruiva publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece aproveitando um dia de piscina. Para a ocasião, Marina apostou em um biquíni laranja e um chapéu da mesma cor, enquanto degusta um prato de morangos.

Em algumas fotos, a famosa também surgiu com um vestido laranja. "Milagres 40 graus", escreveu ela na legenda da publicação.

O último trabalho de Marina Ruy Barbosa foi como Ana na série Rio Connection, disponível na Globoplay.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Críticas

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para rebater um comentário após receber críticas sobre o look que escolheu para o jantar de Natal da atriz e empresária Luma Costa. Depois de postar fotos do vestido de luxo usado no evento, a artista decidiu dar um basta nos ataques e explicou que apenas seguiu o dress code.

Entrando no clima da data, a ruiva apostou em uma peça dourada com lantejoulas brilhantes de escamas de peixe e malha de viscose, da grife Bottega Veneta. Segundo o site da marca, a peça custa mais de R$ 41 mil. Contudo, alguns internautas acharam o look mais chamativo do que o usado pela dona da festa.

"Está linda, no entanto, não concordo da convidada chamar mais atenção com o vestido do que a anfitriã da festa", escreveu uma seguidora. E Marina rebateu: "Eu apenas segui o briefing de dress code que a Luma Costa me passou."

Luma defendeu a amiga: "Quando falei dress code dourado era disso que estava falando!" E Marina completou: "Como eu sou obediente…. Fui bem linda para você".

Leia também: Como Marina Ruy Barbosa conheceu o noivo? Atriz revela ajuda de 'cupidos'