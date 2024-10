Marina Ruy Barbosa chama atenção ao usar look preto nada básico em Paris

Marina Ruy Barbosa aposta em vestido justíssimo e com recorte estratégico para prestigiar evento da Semana de Moda em Paris

Nesta terça-feira, 1º, Marina Ruy Barbosa atraiu todos os olhares ao exibir um look preto nada básico durante a Semana de Moda de Paris, na França. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou detalhes de seu vestido justíssimo, com recortes estratégicos, que usou para comparecer a um after party do estilista Ludovic de Saint Sernin.

Através de seu perfil no Instagram, Marina Ruy Barbosa, que está na capital francesa para acompanhar as novidades dos últimos desfiles, também foi convidada para prestigiar diversos eventos exclusivos. Para um coquetel de um estilista, a ruiva não economizou no look e apostou em um vestido longo justíssimo, que recebeu muitos elogios.

Além de realçar sua silhueta, o modelo escolhido por Marina destacou a região do decote, com um recorte estratégico e aplicações de tachas, complementado por uma faixa preta em seu pescoço. Para finalizar a produção, a atriz decidiu apostar em uma maquiagem mais esfumada e dispensou joias, exceto pelo seu anel de noivado luxuoso.

Vale lembrar que o anel de compromisso da atriz foi presenteado pelo empresário Abdul Fares. A joia, que possui um grande diamante com lapidação navette, ainda não teve seu valor divulgado publicamente. O pedido de casamento ocorreu durante uma viagem a Dubai, poucos meses após o início do relacionamento.

Discreta sobre a relação, Marina não revelou se já está planejando o casamento com Abdul. Em entrevista no site do colunista Leo Dias, a ruiva contou que eles foram apresentados por amigos em comum e o romance engatou em seguida: "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, contou ela.

Marina Ruy Barbosa apresenta novo membro da família:

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais para dividir uma novidade com seus seguidores. Após adotar um gatinho branco, que ganhou o nome de Cura, ela revelou que adotou mais um filhotinho. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou três fotos de seu novo gatinho. No primeiro clique, o filhote aparece coladinho em seu rosto.

No segundo, ele está ao lado do irmão, Cura, e na terceira imagem, o gato ruivinho está sozinho. Ao dividir os registros, Marina falou sobre a adoção e pediu ajuda para dar um nome a ele. "Mais um integrante para a família! O Cura ganhou um irmãozinho! Adotamos mais um gatinho! Me ajudem com o nome desse ruivinho?", disse a famosa na legenda.