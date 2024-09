Simone Mendes reage após vizinho apontar 'falta de cuidado' com seu cachorro

A cantora Simone Mendes se pronunciou após um vizinho criticá-la por suposta falta de cuidado com seu cachorro de estimação

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais na tarde deste sábado, 7, para esclarecer um assunto envolvendo seu cachorrinho de estimação. Mais cedo, o radialista Fábio Teruel, vizinho da artista, a criticou publicamente ao apontar suposta falta de cuidado da família com o pet, que fugiu de casa recentemente.

Em seus stories no Instagram, a artista publicou uma sequência de vídeos conversando com o cachorro, Jack, a respeito de suas 'escapadas'. Ao longo dos registros, Simone explicou que o pet não ficava preso dentro da residência e, por isso, acaba saindo quando alguém deixa a porta aberta.

A famosa ainda brincou com Jack ao pedir para que ele não fuja mais de casa. "Você não pode sair para a rua sem conversar com a sua mãe porque as pessoas estão querendo 'coisar' comigo. O Henry abre a porta e você escapa, não pode", iniciou Simone Mendes.

"Eu não quero deixar você amarrado porque você não merece, quero deixar você solto. Mas se abre a porta [e você sai], eu levo a culpa. Isso muda a reputação da sua mãe. Então você não corre mais atrás de passarinho para não dar ruim para a sua mãe. A mamãe só vai dar biscoito para você, para os outros não", continuou a cantora, sem mencionar nomes.

O que o vizinho de Simone Mendes falou?

Mais cedo, o radialista Fábio Teruel, um dos vizinhos de Simone Mendes, usou as redes sociais para criticar a cantora e o marido, Kaká Diniz. Na ocasião, o comunicador apontou suposta ‘falta de cuidado’ com o cachorro ao mencionar alguns episódios em que o encontrou perdido.

"Já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até vocês. Minha esposa também, em outra oportunidade, o encontrou perdido e o levou de volta. Ontem, vimos no grupo que o cachorro estava perdido de novo. Minha esposa, preocupada, pegou uma lanterna e, com o segurança do condomínio, foi atrás e o encontrou", iniciou Fábio.

"Ele tinha caído na piscina da casa ao lado, que parece ser da Simaria [irmã de Simone]. Ainda bem que o encontraram. Pet a gente tem que cuidar, tem que dar atenção, é amor constante. Já se perdeu uma, duas, três vezes. Não dá, né?", finalizou ele.