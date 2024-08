Marido de Simone Mendes lista diferenças do casal: 'Um complemento'

Marido da cantora Simone Mendes, Kaká Diniz foi elogiado por 'lição' ao revelar quais são as principais diferenças entre os dois

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, surpreendeu ao revelar as principais diferenças entre os dois. O assunto surgiu durante um testemunho do companheiro da artista sobre casamento.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 9, e foi bastante comentado entre os internautas. No registro, Kaká explica que as pessoas apontam a ótima relação entre o casal por achá-los bastante parecidos.

No entanto, de acordo com o empresário, ele e Simone Mendes são extremamente diferentes. "Simone adora calor, eu adoro frio. Simone, quando vai dormir e a gente liga o ar-condicionado, ela se enrola todinha, empacotada, parece um pacotinho de chester. Ela se enrola todinha", iniciou Kaká, se divertindo com a comparação.

"Durmo de pijama, sem blusa, de short e com o ar-condicionado no 18 [graus], sem coberta nenhuma. Simone é apaixonada por serra, eu sou apaixonado por praia. Simone gosta de salgado, eu gosto de doce. Eu sou extremamente elétrico, já deu para perceber. Eu gosto de pular de paraquedas, de andar de jet ski, eu gosto de carro de corrida, de alta velocidade. Eu gosto de andar de moto, eu faço esportes radicais, eu gosto de surfar wake. Simone gosta de ficar deitada numa rede", continuou ele.

Por fim, o marido de Simone Mendes ressaltou que um completa o outro. "Sabe o que é mais legal de tudo? Quando Deus está no meio do seu relacionamento, você vai começar a perceber que não importam as diferenças, você vira um complemento. Ela é sal, eu sou pimenta", declarou.

Casados desde 2013, Kaká Diniz e Simone Mendes são pais de dois filhos: Henry, de 10 anos, e Zaya, de 3. Apaixonados, o casal tem o costume de compartilhar diversas declarações de amor, conquistando cada dia mais a admiração dos internautas.

Filho de Simone Mendes surpreende ao revelar 'paquera'

A cantora sertaneja Simone Mendes divertiu os seguidores ao compartilhar um registro descontraído com o filho mais velho, Henry, de 9 anos de idade. Durante um bate-papo com os internautas, a artistas foi pega de surpresa com uma revelação inesperada do herdeiro.

Através de seu Instagram oficial, Simone abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas por fãs. Em determinado momento, um seguidor questionou se o primogênito da famosa já tinha ‘uma paquera’.

Simone, então, abordou a questão ao lado de Henry. Usando um filtro engraçado do aplicativo, a irmã de Simaria deixou que o menino respondesse a pergunta; confira mais detalhes!