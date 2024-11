Marido de Serena Williams tem metade da tireoide removida após câncer

O marido da ex-tenista Serena Williams, Alexis Ohanian, decidiu compartilhar detalhes do processo com os seguidores por meio das redes sociais

O empresário Alexis Ohanian, marido ex-tenista Serena Williams, detalhou um susto de saúde recente em uma publicação no Instagram. No post, o famoso anunciou que teve a tireoide parcialmente removida após um câncer.

O cofundador e empreendedor do Reddit explicou tudo em uma publicação feita no dia de Ação de Graças. Na post em questão há uma foto dele com uma cicatriz no pescoço enquanto estava em uma cama de hospital. Ele disse que o procedimento ocorreu após "rastrear alguns nódulos suspeitos na minha tireoide nos últimos 4 anos".

Alexis diz que os nódulos foram ficando maiores com o tempo, e sua biópsia mais recente revelou que "eles provavelmente se tornariam cancerígenos" — acrescentando que ele não iria arriscar.

O marido de Serena também destacou sua conexão pessoal com o câncer, dizendo: "Minha mãe teve câncer de mama por volta dessa idade (41) e, por fim, morreu de câncer no cérebro uma década depois. Eu odeio câncer."

No geral, Alexis diz que a cirurgia correu bem e afirma que a pior parte foi não conseguir levantar peso por duas semanas. Ohanian encerrou sua postagem pedindo que seus "companheiros" façam um check-up, "principalmente se vocês forem pais"... antes de desejar a todos um feliz Dia de Ação de Graças.

Ele também incluiu fotos de seus filhosOlympia, de 6 anos, e Adira, de 1 ano na postagem. Confira a publicação abaixo:

Família

No ano passado, a lendária tenista Serena Williams e seu marido Alexis Ohanian, deram boas-vindas à segunda filha do casal, Adira River Ohanian. Durante o chá revelação da segunda gestação, um show de diversos drones que iluminaram o céu.

Casados desde 2017, a americana se aposentou em setembro de 2022, aos 40 anos. Ela tem, ao todo, 73 títulos na carreira. Parte das vitórias vieram em parceria com a irmã, Venus Williams. Somente no Grand Slam, Serena foi campeã por 23 vezes.