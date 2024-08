Maria Lina sai em defesa de Lorena Maria após ataques: 'Proteção e amor'

Lorena Maria, a namorada de MC Daniel que está grávida, foi alvo de ataques racistas nas redes sociais e tem recebido apoio de celebridades

A influenciadora Maria Lina prestou solidariedade a Lorena Maria, nesta quinta-feira (22), depois da namorada de MC Daniel sofrer ataques racistas nas redes, contra ela e contra o filho dos dois, do qual anunciaram a gestação nesta semana. Vale lembrar, que Maria sofreu uma onda de hate após a perda do filho com Whindersson Nunes.

"Triste demais ver MAIS UMA mulher e MAIS UM bebê serem atacados simplesmente por existirem. Vocês todos serão pais um dia também e tudo o que plantam, será colhido em vida ainda. Não há como fugir da lei implacável da semeadura. Quem faz, PAGA. Lorena, vocês estão protegidos pela graça de Jesus. Muita proteção e amor.

Recentemente, Maria Lina desabafou sobre o deboche sobre a morte do filho com Whindersson Nunes, João Miguel, que nasceu prematuro e morreu dias depois de nascer em março de 2021. Na ocasião, a influencer já havia refletido sobre o que motivava o "jogo baixo" dos haters:

"Digo que são anos vendo meu filho virar ofensa pro próprio pai, que também sente as dores. E eu também sinto. Minha mãe também sente. Mas no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender, não importa como", disparou Maria.

Lorena é alvo de ataques racistas

Na última quarta-feira (22), Lorena havia exposto uma série de ataques racistas que tanto ela quanto o bebê com Daniel sofreram. No entanto, a decisão de exibir o user dos haters não intimidou um usuário do Instagram que teceu uma série de ofensas à mãe e ao filho. Na ocasião, a pessoa se referiu ao bebê como "mico-leão dourado" e desejou a morte da criança.

Depois de expor a situação, Lorena fez um longo desabafo: "Isso vai passar e vocês vão ver todos os meus sonhos se realizando, minha família sendo incrível, meu filho sendo um gigante e eu sendo amada até meus olhos fecharem. Não coloque as duas frustrações em cima de mim. Cada um colhe o que planta", escreveu a influenciadora.