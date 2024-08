Grávida de Mc Daniel, Lorena Maria desabafa após receber novos ataques

Após anunciar que está à espera do primeiro filho com Mc Daniel, Lorena Maria tem recebido uma onda de ataques nas redes sociais

Após anunciar que está à espera do primeiro filho com Mc Daniel, Lorena Maria tem recebido uma onda de ataques nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 22, a influenciadora usou o seu Instagram Stories para expor mais mensagens maldosas que recebeu por meio do direct do Instagram.

"Sabe que ele vai falecer, né?", escreveu uma. "Não dou sete meses para esse mico leão dourado ver Deus", mandou outra, se referindo ao bebê que Lorena espera. A famosa não ficou calada diante dos insultos. "Esse tipo de coisa precisa ser exposto", disse.

Lorena também recebeu uma mensagem aconselhando a não dar palco para essas pessoas e ela aproveitou para desabafar. "Não é sobre dar palco. Muitos não são fakes. Não posso sair da internet, pois aqui é o meu trabalho e preciso continuar trabalhando. Racistas e pessoas desse tipo precisam ser expostas para vocês verem a maldade. E que todos e todas que estão atacando de qualquer forma por absolutamente nada vão pagar. Vi todas vocês inventando histórias, inventando datas, inventando fofocas, humilhando, fazendo tudo de ruim que podem fazer. Várias pessoas já se suicidaram por causa disso, mas eles não sentem culpa. Depois não entendem porque a vida de vocês é tão sofrida e frustrante. Não são amados, não são felizes, não são satisfeitos. Precisam fazer as piores coisas para conseguirem o mínimo de migalha de qualquer coisa. Eu vou viver e meu filho também. Feliz, amada e próspera", escreveu ela.

Em seguida, a famosa reconheceu que essa é uma fase passageira. "Isso vai passar. Saibam que não estou sentindo dor e nem derramando uma lágrima porque a graça de Deus está sobre mim e pela misericórdia Dele eu não consigo sentir o que vocês querem que eu sinta. Isso vai passar e vocês vão ver todos os meus sonhos e projetos se realizando, minha família sendo incrível, meu filho sendo um gigante e eu sendo amada até meus olhos fecharem. Não coloque as suas frustrações em cima de mim. Cada um colhe o que planta. Eu posso ser amada, feliz, realizada e tudo o que Deus desenhou para eu ser. Apenas plantando coisas diferentes de vocês".

Por fim, Lorena Maria afirmou que cada um oferece o que tem. "O que você projeta no outro é exatamente o que você é. O que sai de você para o outro são apenas as suas frustrações. Quando você não é amado, não consegue acreditar que alguém pode ser. Quando você não é feliz, fica com ódio quando vê que alguém é. E tudo o que você faz é um espelho", concluiu.

Barriguinha

Ao que parece, Lorena Maria está completamente radiante com a gravidez. A influenciadora digital espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com Mc Daniel.

Na quarta-feira, 21, Lorena compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece fazendo pose com um vestido bem justinho.

A peça de roupa evidenciou ainda mais a barriguinha já saliente da gestação. "Beleza e poder", escreveu a mais nova mamãe do pedaço na legenda.