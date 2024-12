Maria Lina relembra dificuldade financeira: 'Estava sem força'

Maria Lina fez um desabafo nas redes sociais e relembrou um período de dificuldade quando resolveu abrir seu próprio negócio

Em suas redes sociais, Maria Lina sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 16, a digital influencer relembrou um período de dificuldade quando resolveu abrir o seu próprio negócio.

"A história nada instagramavel do meu primeiro negócio físico. Inaugurei em abril de 2023 e tivemos dois clientes na primeira semana. Fazíamos as unhas de conhecidos para conseguir ter portfólio de fotos. Não ia ser fácil? Eu não tinha seguidores? Funcionava na internet, por aqui não? Todo mundo disse que ia ser tão fácil para mim, eu achei que era uma receita do bolo. Por que não foi? Um ano e eu já não aguentava mais. Eu não vivia, só me preocupava com o amanhã. O dinheiro entrava e desaparecia com as contas, não crescia. Eu estava sem força. Não tenho vergonha e nem medo de mostrar essa parte. Talvez se eu soubesse que não acontecia só comigo, ficaria menos desesperada", disse ela em sua conta no Instagram.

Em seguida, ela contou que cogitou fechar o estabelecimento. "Resolvia um problema, apareciam dois. Sem conhecimento, sem nem saber aonde procurar. Não tinha escolha, eu ia ou fechava. Fechar ia ser dolorido, mas já estava sendo menos dolorido do que a rotina preocupada que eu vivia. Em dias e mais dias virando noite aqui e vocês, 'Maria, você está sumida, saudades da sua rotina'. Mas eu não tinha mais vida (risos). Passei algumas datas importantes sozinhas. Passei a usar as oportunidades da influência não só para entrar nas festas mais legais, mas para estudar e aprender. Fiz três mentorias, me conectei com empresários que tinham mais experiências que eu e aprendi tudo o que pude. Depois disso, coloquei um sócio para ficar na operação para eu mais tempo e eu fiquei com a diretoria".

Foi então que tudo melhorou. "Aprendi a lidar melhor com as pessoas, saber quais palavras usar, dominei o sistema de agendamento, financeiro, tráfego pago, controle de caixa, liderança... Aprendi a fazer unha, limpei salão por semanas... Hoje, eu posso dizer que esse lugar me fez uma pessoa melhor. Profissionais que antes saiam por falta de clientes, hoje amam trabalhar aqui e ganham com advogados", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)

Maria Lina comenta sobre ser chamada de 'ex de Whindersson'

Em suas redes sociais, Maria Lina sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer resolveu abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram.

A famosa foi questionada sobre o que acha de ser conhecida como a "ex de Whindersson Nunes". Na resposta, Maria garantiu que isso não a incomoda.

"Eu tenho orgulho da minha história, e sempre tive noção de que fiquei conhecida por uma pessoa muito maior. Eu tenho gratidão, e sei que quem está aqui sempre e me conhece sabe que eu tenho muito a oferecer. As pessoas falam porque essa é a referência que têm de mim. Qual o problema nisso? Estou fazendo minha história com muita humildade e não tenho ego nenhum em relação a isso", disse ela.

Maria e Whindersson assumiram o namoro em novembro de 2020 e se separaram em agosto de 2021. O casal teve um filho, que recebeu o nome de João Miguel. Infelizmente, o bebê nasceu prematuro e faleceu algumas horas após o parto.

Leia também: Maria Lina e Whindersson Nunes visitam jovem que será submetido à cirurgia no coração