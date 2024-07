Maria Gladys expõe motivo para não ter conhecido bisneta de dois anos: “Não a vejo”

Maria Gladys revela o verdadeiro motivo para não ter conhecido Isabel, sua bisneta de dois anos, filha da atriz famosa Mia Goth

Recentemente, Maria Gladys abriu o coração sobre seu relacionamento com a neta, a também atriz Mia Goth, que se tornou uma estrela em ascensão em Hollywood. Em uma entrevista ao Globo, a brasileira explicou por que ainda não teve a oportunidade de conhecer sua bisneta, Isabel, de dois anos, filha da famosa com o ator Shia LaBeouf.

Durante a entrevista, Maria contou que tem uma ótima relação com sua neta e o fato de ainda não ter conhecido o novo membro da família não se deve a desavenças. Na verdade, as duas se dão muito bem, e a famosa está ansiosa para se encontrar com a bisnetinha, mas tudo depende da agenda da neta, que está sempre cheia por conta de seu sucesso em Hollywood.

“Agora sou bisavó. Fala sério! Ainda não conheci a garotinha, Isabel. Hoje, como Mia é uma estrela, eu quase não a vejo. Ando pensando em ir ao encontro dela. Eu fico querendo não ir para dar a oportunidade dela vir ao Brasil, porque ela ama o Brasil, tem praia, é quente, não é aquele frio de lá. Mas ela demora tanto que eu vou ter que ir”, disse Gladys.

Além de falar sobre a chegada da bisneta e seus planos de visitar a família no exterior, Maria também celebrou o recente sucesso da neta: “Ela viveu comigo quando era pequena. Minha filha estava com a vida complicada em Londres e precisou deixar a Mia comigo por um tempo. E foi uma felicidade”, contou a famosa.

“Tinha um seriado americano que a gente adorava, e a Mia imitava direitinho a inflexão da protagonista, fazia igualzinho. Eu não conseguia. Ela tinha só 3 anos de idade e eu logo vi: ‘Não vai dar outra.’ Ela é fabulosa. Ela nasceu atriz. Tenho o maior orgulho dela”, disse a artista, que não esconde o orgulho de ver a neta ganhar cada vez mais destaque fora do país.

Afinal, quem é Mia Goth?

Filha de mãe brasileira e pai canadense, Mia Goth nasceu em Londres e passou boa parte da infância no Brasil, onde foi criada com Rachel Goth, uma das herdeiras da atriz Maria Gladys. Posteriormente, mudou-se para a Inglaterra, onde iniciou a carreira como modelo aos 14 anos. Em seguida, ela engatou em filmes de sucesso e se tornou um fenômeno; saiba mais sobre Mia!