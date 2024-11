Mari Maria assume ser desafiador dividir o trabalho com o marido: ‘Tentamos’

Em entrevista à Revista CARAS, a influenciadora Mari Maria, dona de um verdadeiro império, revela como equilibra a rotina de trabalho com o marido, Rudy Rocha

Mari Maria (32) é dona de um verdadeiro império e faz questão de comandar cada passo do negócio. O que começou como uma aventura, produzindo vídeos de maquiagem para a internet, se tornou uma empresa milionária. Em entrevista à Revista CARAS, a influenciadora digital — que tem mais de 60 milhões de seguidores nas redes sociais — revela como equilibra rotina de trabalho com o marido. "Tentamos", confessa.

Apaixonada por beleza, visionária criativa e empreendedora dedicada, Mari é fundadora, CEO e força motriz por trás da Mari Maria Makeup, uma das marcas de maior crescimento na indústria da beleza brasileira. Mas antes da mulher empresária, ela é mãe de Davi (4) e Noah (2) e esposa de Rudy Rocha e vê a família como prioridade.

Inclusive, o novo reality Mari e as Marias, da DiaTV, expõe sua intimidade ao lado dos entes queridos e do restante dos familiares, sem nada a esconder. Para falar do programa e vida pessoal, Mari abriu as portas do apartamento paulistano para a CARAS.

Sobre o reality, ela confessa ser algo muito novo para ela, mas pontua: "Quero mostrar outro lado da Mari. Nas redes sociais, mostro só o que quero, é tudo muito estratégico. Sei exatamente como vou agir. Quero tirar isso. Como faço para equilibrar uma família gigante, com meus sobrinhos, meus filhos? Como é ter uma sobrinha que também quer ser influenciadora? As pessoas olham e pensam que é uma vida perfeita, mas existem muitos desafios. Não quero forçar a barra de nada. Não quero roteiros. Eu sou uma pessoa muito estressada, workaholic, rígida. Vão me achar meio doida!".

A influenciadora e empresária é casada com Rudy há dez anos e eles também trabalham juntos. "Não é fácil porque o trabalho, às vezes, te faz brigar. Surgem visões diferentes e aquilo pode gerar conflito. Tentamos nos unir, conversar e, mesmo estressados, tentamos separar aquele momento do pessoal. É uma carga dupla. Precisamos impor limites", revela Mari.

Ao ser questionada sobre como consegue conciliar a rotina de trabalho, casamento e maternidade, ela entrega: "A gente não dá conta! Tem sempre algo que não conseguimos carregar. Você delega tarefas a outros. Eu não sou uma supermulher. Eu não sou heroína. Eu tenho que parar minha vida para ter tempo para os meus filhos. Deixo meu celular de lado e me dedico. Está funcionando!".

