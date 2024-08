Mari Gonzalez recebe os cuidados do namorado após cirurgia

Mari Gonzalez trocou suas próteses de silicone nas mamas e tem recebido muito amor e carinho do namorado Pipo Marques no pós-cirúrgico

Recentemente, Mari Gonzalez passou por uma cirurgia para trocar as próteses de silicone nos seios. A famosa tem compartilhado todos os momentos do pós-cirúrgico em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 7, a digital influencer publicou um vídeo em suas redes sociais e mostrou que estava sendo cuidada pelo namorado Pipo Marques, que fez questão de trocar os curativos presentes na axila da amada.

"Ainda bem que contratei esse médico. Como é que está, doutor?", perguntou a influenciadora para o namorado. "Indo muito bem a recuperação. O corte está bem fechadinho, não está inflamado... Está sem edema", respondeu Pipo Marques, em tom de brincadeira.

Antes, Mari contou que já conseguiu voltar a fazer exercícios leves. "Primeiro dia fazendo esteira, fiquei uma horinha só caminhando para voltar a me movimentar aos poucos", afirmou ela.

Recuperação

Mari Gonzalez vem se recuperando bem da cirurgia de troca de próteses de silicone nas mamas que realizou recentemente. A influenciadora mostrou o curativo na axila e contou na terça-feira, 06, em seu Instagram, que agora sem o dreno, tem conseguido se movimentar um pouco mais.

"Não posso treinar ainda, mas a doutora liberou algumas coisas: esteira, bicicleta e fazer elástico. Estou vendo se eu já começo a me movimentar um pouco mais", contou. Quanto ao curativo na axila, Mari disse que tem que trocá-lo a cada dois dias e que também precisa fazer drenagem para ajudar na recuperação. No entanto, ela tem que receber a massagem sentada, pois não pode ficar na posição de barriga para baixo.

"Ainda estou com curativo, mas é bem pequenininho. Antes eu estava com dreno. Agora está tranquilo. Ainda tem que manter o curativo, trocar de dois em dois dias e fazer drenagem para recuperar mais rápido", explicou. "Como não posso deixar de barriga para baixo, faço as coisas sentada", detalhou.