Marcus Buaiz planeja nova celebração com Isis Valverde após casamento discreto

O empresário Marcus Buaiz abriu o coração e explicou o motivo de ter optado por uma cerimônia discreta com a atriz Isis Valverde

Marcus Buaiz abriu o jogo sobre seu casamento discreto com Isis Valverde. O empresário e a atriz oficializaram a união no civil no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, apenas com a presença dos familiares.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Buaiz contou por que eles optaram em realizar uma cerimônia íntima. "Prefiro manter minha vida pessoal reservada, mas é sempre um prazer reconhecer o quanto sou grato pela nossa família. Estou muito feliz e realizado. Tenho uma mulher incrível ao meu lado, e a nossa relação é construída com amor, respeito e cumplicidade", afirmou.

O marido de Isis também entregou que eles pretendem fazer uma festa maior. "Nos casamos no civil e agora estamos nos preparando para celebrar esse momento especial", acrescentou o empresário.

Fontes revelaram que Marcus e Isis vão realizar uma cerimônia no religioso em maio, no interior de São Paulo, para cerca de 200 convidados. O time de padrinhos do casal conta com famosos como Thaila Ayala, Renato Góes, Fabrício Boliveira e Mariana Ximenes.

Alguns dias após a cerimônia no civil, Marcus Buaiz postou nas redes sociais fotos do casamento, que contou om a presença de José Marcus e João Francisco, seus filhos com a cantora Wanessa Camargo, e Rael, herdeiro de Isis com o modelo André Resende.

Isis Valverde homenageia o enteado em aniversário

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais no domingo, 5, para prestar uma homenagem ao enteado, José Marcus, filho mais velho de Wanessa Camargo. O menino é fruto da antiga relação da cantora com o empresário Marcus Buaiz, atual marido da artista.

Por meio de seus stories no Instagram, Isis compartilhou uma foto especial do adolescente, que completou 13 anos de idade, e destacou o grande carinho que sente por ele. "Parabéns, José, que Deus te proteja hoje e sempre, e que você continue sendo este menino lindo, inteligente e carinhoso! Estou sempre aqui para você", declarou a famosa na legenda. Confira!

