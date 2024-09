Marcos Mion se impressiona com atitude da filha: 'Nem olhou para trás'

Marcos Mion se impressionou com uma atitude da filha Donatella, de 16 anos, que está realizando um intercâmbio em Nova York

Donatella, filha de Marcos Mion e Suzana Gullo, resolveu fazer um intercâmbio em Nova York, nos Estados Unidos. O apresentador está acompanhando a jovem de 16 anos durante os primeiros dias.

Nesta quarta-feira, 11, o famoso levou a herdeira até a escola e se impressionou com o fato de ela nem olhar para trás. "É muito difícil… Minha princesa (vai para sempre ser) nem olhou para trás! Nem uma olhadinha para garantir que eu estava ali! Me deu um abraço apertado e falou 'agora você tem que ir, pai'. Com essas palavras meu cérebro processou: 'Ela cresceu. Ela está pronta. Agora é ela com a vida dela'. Ela virou, deu um passo atrás do outro e nunca olhou para trás. E, simples assim, ela saiu debaixo da minha asa", disse ele.

Mion contou que ligou para a esposa para contar o que tinha acontecido. "Essa percepção entrou em mim como um arrepio, mas me emocionou muito. Liguei para Nena e falei: 'Fizemos nosso trabalho! Ela está pronta! Pode se orgulhar, nós somos uma dupla f***'. Que orgulho".

Por fim, ele contou que só deixou Donatella estudar no exterior após ler uma carta escrita por ela. "É um rito de passagem para toda família. Eu e Nena experimentando sensações que não imaginávamos que viriam tão cedo e a Doninha a mesma coisa! Mas é a vontade dela. Ela me escreveu uma carta extremamente madura e consciente para me convencer, dizendo que vivi minhas experiências e que ela quer viver as dela e uma que ela queria ter igual a mim era a vida do High School nos EUA. Como vou tirar isso dela?! De jeito nenhum. E aqui começa um novo momento da Mionzada. Voa, minha filha! Eu estou sempre aqui", finalizou.

Além de Donatella, Marcos e Suzana também são pais de Romeo, de 19 anos, e Stefano, de 14 anos.

