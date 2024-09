Marcos Mion se despede após filha decidir morar sozinha no exterior: ‘Chegou a hora’

Donatella Mion, filha mais discreta de Marcos Mion, está pronta para morar fora do país e curte viagem de despedida com o pai

Na última quarta-feira, 04, Marcos Mion celebrou uma nova fase na vida de sua filha, Donatella Mion, de 16 anos. Em suas redes sociais, o apresentador contou que a herdeira decidiu fazer intercâmbio e vai passar um ano morando em Nova York, nos Estados Unidos. Orgulhoso, ele contou que está passando alguns dias por lá em uma viagem de despedida.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Mion surgiu ao lado da filha, que é bastante discreta e faz raras aparições ao lado do pai. Na sequência, ele compartilhou o motivo da viagem: "Parece que é do nada, mas essa é uma das viagens mais planejadas dos últimos tempos. Pela primeira vez, eu comprei uma passagem de ida e volta para mim”, iniciou.

“Comprei uma passagem só de vinda pra minha filha, Doninha, está vindo para Nova York fazer um intercâmbio de um ano. Ela vai ficar aqui estudando, e eu estou muito orgulhoso dela", o apresentador se derreteu e explicou que está acompanhando a herdeira em seus primeiros dias: “Estamos numa viagem, só eu e ela, de despedida”, contou.

Em seguida, Mion celebrou a nova etapa na vida de Donatella: “Não 'despedida', mas eu vim botá-la na escola e entregá-la para a escola. Ela vai dormir e morar na escola. Vai conquistar o mundo, filha? Chegou o momento! Estou muito feliz por ela, muito orgulhoso. Ela quer isso há muito tempo”, disse o comunicador durante o vídeo.

“Eu e Suzana que estamos segurando há anos, mas chegou a hora em que não dava mais para segurar", Mion finalizou. Vale lembrar que no passado, o apresentador, que também é pai de Romeo, de 18 anos, e Stefano, de 14 anos, já explicou que a herdeira tomou a decisão de permanecer longe dos holofotes e privar sua conta nas redes sociais.

Donatella Mion faz rara aparição ao lado de Rafaella Justus:

Na última segunda-feira, 27, Donatella Mion, a filha mais discreta de Marcos Mion com Suzana Gullo, e Rafaella Justus, herdeira de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, se encontraram para um jantar e posaram juntas em um shopping em São Paulo. Nas redes sociais, as adolescentes compartilharam o clique com declarações carinhosas.