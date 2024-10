Marcos Mion ganha quadro que foi de Márcio Garcia no passado; saiba qual

Quadro de sucesso em antigo programa de Márcio Garcia, ganha nova versão comandada por Marcos Mion

A Globo decidiu transformar o antigo programa de Márcio Garcia, na Globo, em um quadro no Caldeirão, comandado por Marcos Mion. O novo formato de Gente Inocente seguirá a mesma ideia da atração que foi sucesso no passado, onde crianças farão perguntas à Mion ao longo de oito episódios.

Com Márcio Garcia no comando, o Gente Inocente esteve no ar entre janeiro de 2000 e julho de 2002. E esse já era uma readequação do Essa Gente Inocente, exibido originalmente pela TV Excelsior em 1965. Em julho deste ano, o apresentador encerrou sua passagem pela Globo após ficar dois anos fora do ar e a emissora decidiu apostar nesse formado de sucesso no Caldeirão com Mion.

Entre os dias 9 e 27 de setembro do ano que vem, os telespectadores do Caldeirão com Mion poderão acompanhar cinco crianças com perguntas inusitadas direcionadas à Marcos Mion. Ao longo do quadro, os pequenos entrevistadores conversarão sem filtros sobre os mais diversos assuntos. "Vamos descobrir o que passa pela cabeça imaginativa de cada um deles e deixá-los à vontade para perguntar o que quiserem ao apresentador e aos convidados. Um papo leve, divertido em instigante. E aí? Você encararia esses pequenos entrevistadores? 'Mas por quê?'", informou a Globo em seu plano comercial de 2025.

E há outro projeto de sucesso de Márcio Garcia que não será encerrado mesmo com sua demissão da Globo. O Tamanho Família será uma "novidade" no Domingão com Huck a partir de 2025. A atração pertenceu ao apresentador entre 2016 e 2020, onde famosos e suas família se enfrentavam em desafios, games animados e habilidades. Ao final, as celebridades ainda recebiam uma homenagem especial de seus parentes. E o mesmo irá acontecer no programa comandado por Luciano Huck no próximo ano.

No ano que vem, o Caldeirão com Mion contará com mais dois quadros novos. Vai ou Não Vai será um game de adivinhação sobre as mais diferentes situações. Ao longo de 10 episódios, dois times acompanham pequenas histórias do cotidiano, gravadas com câmeras escondidas. Cada um deles aposta em como será o desfecho da situação, sempre valendo prêmios. E o competidor pode ganhar, trocar ou perder tudo, caso o final escolhido não aconteça. No fim da competição, uma das duplas leva para casa os prêmios acumulados.

Beat Your Host contará com Marcos Mion no lugar dos competidores. O apresentador será desafiado em uma série de provas de habilidades. "Qualquer pessoa do Brasil, seja anônima ou famosa, com qualquer talento, enfrenta nosso apresentador que se prepara para a competição. Seja num quiz de conhecimentos gerais, numa prova física, ou até mesmo num desafio inusitado que ocupe todo nosso estúdio, não importa! A cada edição teremos um novo desafio contra Marcos Mion no palco do Caldeirão. Quem é capaz de vencer nosso apresentador?", questionou.

O programa ainda retoma quadros que já fizeram parte de sua programação neste ano, como Caldeirola, TV Teca, Sobe o Som, Sobe o Som Lá em Casa, Caldeirokê, Arte Transforma e Tem ou não Tem 2.0. O Caldeirão do Mion é exibido pela Globo desde setembro de 2021, quando Marcos Mion foi contratado pela emissora.

