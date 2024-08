Rafaella Justus quebra tradição e recebe previsão de Márcia Sensitiva: 'Decisão choca'

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva analisa os 15 anos de Rafaella Justus e faz previsão impactante

Rafaella Justus está contando os dias para a sua festa de 15 anos, marcada para acontecer no próximo dia 30 de agosto em São Paulo. A primogênita de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus anunciou que vai debutar em uma festa sem a tradicional dança com o príncipe, o que surpreendeu os fãs.

A influenciadora digital adolescente afirmou que uma confusão de bastidor a fez mudar de ideia sobre a tradicional considerada por muitas meninas da sua idade como indispensável. Ela, no entanto, não entrou em detalhes e prometeu falar sobre o assunto em outro momento.

Apesar de o aniversário de Rafa não contar com um príncipe, ela está cuidando de todos os detalhes da comemoração ao lado de profissionais renomados. Famosos já começaram a receber convites luxuosos feitos para o anúncio da celebração.

Em entrevista à CARAS Brasil, Márcia Sensitiva revela que o novo ciclo de Rafaella Justus vai ser marcado pelo sucesso absoluto. De acordo com a especialista, a filha de Ticiane vai se afastar de todas as pessoas e coisas que não trazem boas energias para ela.

"Rafaella Pinheiro Justos, uma graça de pessoa, abençoada por Nossa Senhora Aparecida, tá entrando num ano excelente, onde ela vai colocar pra fora da vida dela tudo o que atrapalha. Não sei nem se ela tem alguma coisa que atrapalha, mas assim, tudo que não for legal, ela vai ter força pra pôr pra fora da vida dela", afirma a sensitiva.

Márcia também diz que Rafa vai ter ainda mais sucesso a partir do penúltimo mês do deste ano. A especialista chama atenção para o comportamento da herdeira da apresentadora do Hoje em Diae do empresário. Segundo a profissional, a adolescente nunca vai se deixar deslumbrar pela fama e dinheiro.

"[Novo ciclo] com muito, muito, mas muito sucesso, especialmente a partir de novembro deste ano. Ela não vai se deslumbrar nunca, porque ela tem alma velha, e alma velha não se deslumbra porque vira artista", conclui.

